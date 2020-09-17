شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل أول غرفة معادلة الضغط ستتجه إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيقلع صاروخ فالكون 9 التابع لشركة SpaceX من وسط فلوريدا في وقت لاحق من هذا العام، حاملاً جسما معدنيًا كبيرًا يشبه شكل الكوب، مُعدًا ليتم تثبيته على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية، وهذا الجهاز عبارة عن غرفة معادلة الضغط تجارية الأولى من نوعها، والتي ستستخدم لنقل الحمولات والمواد الأخرى من داخل محطة الفضاء المضغوطة إلى فراغ الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن غرفة معادلة الضغط هي نتاج شركة Nanoracks للفضاء، والتي تساعد العملاء من القطاع الخاص على الوصول إلى الفضاء.

وأنشأت الشركة أجهزة أصغر مرتبطة بالفضاء حتى الآن، مثل صناديق البحث المعيارية التي يمكن للعملاء استخدامها لإجراء تجارب في بيئة الجاذبية الصغرى للمحطة الفضائية.

كما طورت أيضًا أدوات نشر الأقمار الصناعية الخاصة بها، والتي تُستخدم لإطلاق مركبات فضائية صغيرة إلى المدار، إما من محطة الفضاء الدولية أو من مركبات الفضاء الصغيرة التي تطير بحرية.

لكن هذه الغرفة المعادلة للضغط التي تسمى Bishop، ربما تكون أكثر قطع الأجهزة طموحًا التي صنعتها Nanoracks حتى الآن.

Advertisements

سيتم ربط قفل غرفة معادلة الضغط المعدني بمنفذ متاح على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية، مما يخلق نتوءًا دائريًا صغيرًا على السطح الخارجي للمختبر المداري.

كما سيتم تثبيت سلسلة من المشابك والآليات الموجودة على حواف المنفذ بغرفة معادلة الضغط، مما يضمن وجود ختم محكم، ويمكن لرواد الفضاء بعد ذلك تخزين العناصر في غرفة معادلة الضغط عن طريق فتح فتحة المنفذ.

عندما يتم تركيب الحمولات داخل Bishop، يقوم رواد الفضاء بإغلاق فتحة المنفذ وامتصاص الهواء من غرفة معادلة الضغط من خلال مضخة.

كما أنه بمجرد الانتهاء من أي أنشطة مخططة، يمكن للذراع إعادة قفل غرفة معادلة الضغط على المنفذ مرة أخرى ، حيث يتم تثبيت Bishop مرة أخرى وإنشاء ختم محكم آخر.

يمكن أيضًا استخدام Bishop لكشف التجارب ببساطة إلى فراغ الفضاء، وسيختبر أحد العملاء، وهو شركة يابانية ناشئة تدعى جيتاي، ذراعها الآلي الجديد داخل Bishop.