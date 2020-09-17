شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد آلاف الخفافيش على رادار الطقس في ولاية أريزونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) على رادار الطقس الآلاف من الخفافيش أثناء طيرانها في الليل بحثًا عن الحشرات في ولاية أريزونا، ويعتقد المسؤولون أنها كانت مستعمرة للخفافيش مكسيكية تشتت بحثًا عن الحشرات في جميع أنحاء المدينة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هناك 28 نوعًا من الخفافيش تعيش في ولاية أريزونا، ولكن هذا النوع المكسيكي الحر يقوم بأكبر قدر من مكافحة الآفات في جميع أنحاء الولاية، حيث تحتوي بعض الأماكن على الملايين التي تستهلك 250 طنًا من الحشرات في الليل.

التقطت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) المستعمرة مساء الأحد قبل الغسق مباشرة، وكان المسؤولون في البداية في حيرة من أمرهم بسبب الحركة المتفجرة على الرادار، لكنهم قرروا أنها كانت نتيجة لرفرفة حيوانات في السماء.

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قال شون بنديكت ، عالم الأرصاد الجوية في NWS ، لـ AZFamily: "هذا لا يبدو وكأنه فوجا عاديا، فالطريقة التي ينتشر بها كل شيء كان مميزا نوعًا ما".

هذا الوقت من العام، بداية فصل الخريف، هو الوقت الذي تشهد فيه ولاية أريزونا عادةً أكبر عدد من مشاهدات الخفافيش، حيث تشق هذه الحيوانات طريقها إلى المكسيك.

ولا يعرف الخبراء من أين جاءت المستعمرة الأخيرة من ليلة الأحد، ولكن بسبب المناظر الطبيعية الحضرية يعتقدون أنهم كانوا يتواجدون تحت جسر خلال ساعات النهار.

وقد التقطت NWS طيور أخرى ترفرف من خلال رادار الطقس الخاص بها في فبراير، حيث أقلع قطيع من الطيور في منتصف الليل بالقرب من كي ويست ويقدر خبراء الأرصاد الجوية أن نصف قطر القطيع يبعد 90 ميلاً على الأقل عن المركز.