شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Xbox Game Pass Ultimate للألعاب متوفرة الآن فى 22 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إطلاق خدمة ألعاب xCloud من مايكروسوفت رسميًا فى 22 دولة، ويأتى من بين الدول الـ 22 التى تتوفر بها الخدمة: الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أوروبا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، واعتبارًا من الإطلاق الأولى، يمكن بث أكثر من 150 لعبة مباشرة عبر هاتف ذكى أو جهاز لوحى أو كمبيوتر شخصى أو وحدة تحكم Xbox.

وبحسب موقع GSM الهندى، فإن الخدمة الجديدة التى يطلق عليها رسميًا "Xbox Game Pass Ultimate"، تكلف 14.99 دولارًا شهريًا وتتيح لك بث الألعاب مباشرة من مايكروسوفت - ولا تتطلب امتلاك وحدة تحكم Xbox، ومع ذلك، ستحتاج إلى شراء Xbox أو وحدة تحكم متوافقة، وتذكرنا مايكروسوفت أن الألعاب السحابية لا تزال فى مرحلة تجريبية.

ويمكن للمشتركين الجدد الاشتراك بمبلغ 1 دولار للشهر الأول قبل تحصيل الرسوم العادية 14.99 دولارًا شهريًا، وللتذكير، يتم تضمين Xbox Live Gold أيضًا فى الاشتراك.

وإذا كنت تتساءل عما إذا كنت ستتمكن من استخدام Xbox Game Pass Ultimate على جهاز iOS، فأنت محظوظ، ففى الشهر الماضى، أكدت شركة أبل أن خدمة بث الألعاب هذه تنتهك سياسات متجر التطبيقات لأن أبل وجدت أنه من الضرورى الموافقة على كل لعبة سيتم تشغيلها من خلال الخدمة.