كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني عن تاريخ إصدار وسعر PS5، إلى جانب مواعيد الألعاب القادمة إلى الجهاز. ووفقًا لمدونة PlayStation Blog، سيتم تسعير ألعاب Worldwide Studios بدءًا من 49.99 دولارًا أمريكيًا إلى 69.99 دولارًا أمريكيًا.
ومن بين الألعاب التي ستتراوح أسعارها بين ذلك: Bluepoint’s Demon’s Souls و Destruction All Stars و Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition.
تم إطلاق PlayStation 5 في 12 نوفمبر مقابل 499.99 دولارًا. وسيتوفر إصدار رقمي بدون محرك أقراص مقابل 399.99 دولارًا. ومن بين الألعاب الأخرى التي تم الإعلان عنها اليوم Final Fantasy XVI و Hogwarts Legacy ولعبة God of War الجديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ألعاب PlayStation 5 ستكلف ما يصل إلى 69.99 دولارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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