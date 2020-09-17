تكنولوجيا: سوني تقدم ذراع التحكم PS5 DualSense بسعر 70 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت سوني خلال حدث PS5 الذي انطلق مؤخراً أسعار الإصدار الجديد من أجهزة الألعاب PS5، كما كشفت الشركة عن أسعار الإكسسوارات أو الملحقات المقدمة لجهاز ألعابها الجديد.

ينطلق PS5 في شهر نوفمبر المقبل إلى الأسواق، حيث يأتي جهاز الألعاب مع ذراع تحكم PS5 DualSense واحد في محتوى الصندوق، كما يمكن شراء وحدة مستقلة بسعر 70 دولار.

من جانب أخر أكدت سوني على إمكانية إستخدام ذراع التحكم DualSense 4 الخاص بمنصة الألعاب السابقة، وذلك عند تشغيل ألعاب PS4 على منصة PS5 الجديدة.

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أيضاً يمكن شحن ذراع التحكم DualSense الثانية مع الوحدة الرئيسية من ذراع التحكم عبر قاعدة الشحن التي تأتي بسعر 30 دولار.

يمكن للاعبين أيضاً بث محتوى الألعاب في PS5 دون الحاجة لإتصال منصة الألعاب بجهاز الحاسب، كما تقدم سوني كاميرة HD لتصوير المحتوى في الألعاب، والتي تتميز بعدسات مزدوجة بدقة 1080 بيكسل وتأتي بسعر 60 دولار.

كما تدعم سماعة Pulse 3D صوتيات متعددة الإتجاهات، وتأتي بميكروفونات لدعم إلغاء الضوضاء، وتنطلق بسعر 100 دولار.

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