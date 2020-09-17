تكنولوجيا: سوني تستعرض مقطع فيديو للعبة Spider-Man Miles Morales

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق لعبة في موسم العطلات في نهاية هذا العام لكلاً من أجهزة PS4 و PS5 بسعر 50 دولار، ولقد إستعرضت سوني مقطع فيديو تشويقي لأحداث اللعبة.

كشفت شركة سوني خلال حدث Playstation 5 عن مقطع فيديو تشويقي جديد للعبة Spider-Man Miles Morales المرتقبة، حيث إستمر مقطع الفيديو ل7 دقائق أوضح خلالها مميزات جديدة في اللعبة المرتقبة.

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وتوضح مشاهد اللعبة التي تنطلق لكلاً من أجهزة PS4 و PS5 بعض من أحداث اللعبة مع شخصية مايلز وصديقه خلال مهرجان في شارع East Harlem، ومن ثم تكشف أحداث اللعبة عن اثنان من الفرق المتصارعة التي تدفع شخصية مايلز لتبديل ملابسه والتوجه للقتال لمنع سرقة عبواتNuForm التي تعود لشركة Roxxon.

كما تتمتع شخصية سبايدر مان بمجموعة من المهارات بينها الهجوم الكهربائي، وميزة التمويه لضرب الخصوم بكفاءة أكبر، كما أكد مطوري اللعبة على تحسينات واضحة في الجرافيك مع مظهر أفضل لشخصيات اللعبة، والمحيط، مع الظلال والإضاءة التي ستضفي على أحداث اللعبة واقعية أكثر.

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