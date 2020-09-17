تكنولوجيا: الإصدار القادم من لعبة God of War ينطلق لأجهزة PS5 في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني خلال الحدث الذي عقد اليوم للكشف عن سعر PS5 وموعد توفره في الأسواق عن أن الإصدار القادم من لعبة God of War تنطلق لأجهزة PS5 في 2021.
في نهاية حدث PlayStation 5 كشفت سوني عن أن الإصدار الجديد من لعبة God of War التي تطور في Santa Monica Studios سيتوفر لجهاز ألعاب PS5 الجديد خلال العام المقبل.
لم تكشف سوني عن مقطع فيديو تشويقي للإصدار القادم من لعبة God of War، إلا أن التوقعات تشير إلى أن أحداث اللعبة ستدور حول صراعات قائمة بين شخصيات اللعبة Ragnarök مع عالم من الأساطير، وهو ما أكد عليه إعلان الشركة التشويقي.
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