تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي جديد للعبة Resident Evil Village المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني خلال حدث PlayStation 5 اليوم عن مقطع فيديو تشويقي جديد للعبة الرعب الشهيرة Resident Evil Village، حيث إستعرض مطوري اللعبة مزيد من اللمحات حول هذا الإصدار المرتقب.

كُشِف عن المقطع التشويقي الأول للعبة Resident Evil Village خلال شهر يونيو الماضي، واليوم يقدم مطوري اللعبة تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار من خلال مجموعة من المشاهد المختلفة من أحداث اللعبة، إلا أن الشركة لم تؤكد بشكل رسمي حتى الآن على موعد إطلاق اللعبة على منصات الألعاب المختلفة.

المصدر

اعلان





