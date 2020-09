جهاز PlayStation 5 سيُكلف إبتداءً من 399$، وسيصدر رسميًا يوم 12 نوفمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony اليوم عن سعر وموعد إطلاق جهاز Playstation 5 الأحدث من الشركة، وذلك خلال حدث PlayStation 5 Showcase الذي تم بثه مباشرة على شبكة الإنترنت.

ووفقا لشركة Sony، فقد ذكرت أنها ستقوم بإطلاق جهاز Playstation 5 مقابل 500 دولار أمريكي، في حين ستقوم بإطلاق جهاز Playstation 5 Digital Edition مقابل 400 دولار أمريكي. وسيكون كلا الجهازين متاحين إبتداءً من 12 نوفمبر في كل من الولايات المتحدة واليابان وكندا والمكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وسيحصل بقية العالم بإستثناء الصين على هذا الجهاز بعد أسبوع، وبالضبط في اليوم 19 نوفمبر. لم يتم تحديد موعد إطلاق الجهاز في الصين، ولكن سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

أعلنت شركة Sony أيضًا عن PlayStation Plus Collection، وهي ميزة إضافية لـ PlayStation Plus من أجل ملاك Playstation 5. من خلال هذه الميزة، سيحصل مستخدمي Playstation 5 على مجموعة مختارة من ألعاب Playstation 4 كجزء من إشتراكهم في Playstation Plus. تشمل هذه الألعاب كل من God of War و The Last of Us Remastered و Uncharted 4 و Battlefield 1 و Monster Hunter World و Fallout 4 و Final Fantasy XV و The Last Guardian و Ratchet & Clank و Infamous Second Son و Days Gone و Bloodborne و Detroit Become Humain و Batman Arkham Knight و Mortal Kombat X و Persona 5 و Until Dawn و Resident Evil Biohazard. سيتمكن اللاعبون من تحميل جميع هذه الألعاب وتشغيلها عند الإطلاق على PlayStation 5.

عرضت شركة Sony أيضًا لقطات من داخل بعض الألعاب التي عرضتها لنا في شهر يونيو، بما في ذلك Spider-Man Miles Morales و Call of Duty Black Ops Cold War و Deathloop و Demon’s Souls، بينما عرضت بعض الألعاب الجديدة مثل Final Fantasy XVI و Hogwarts Legacy و Devil May Cry 5 Special Edition و Five Nights at Freddy’s Security Breach. عرضت Sony أيضًا بعض اللقطات من لعبة Fortnite وهي تعمل على PlayStation 5. وأخيرًا وليس آخرًا، تم إغلاق الحدث بإعلان تشويقي قصير جدًا للعبة God of War التالية، والتي يُفترض أنها تحمل إسم Ragnarok.

هذا كل ما في الأمر. إنتهت لعبة القط والفأر وأصبحنا نعرف أخيرًا تكلفة كل من Xbox Series X من مايكروسوفت والـ Playstation 5 من شركة Sony ومتى ستكون متاحة، إلى جانب فكرة جيدة إلى حد ما عما ستبدو عليه الألعاب عند الإطلاق. مع وصول هذه الألعاب أيضًا إلى الحواسيب الشخصية، وإعلان Nvidia عن بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 3080 اليوم، وإحتمال ظهور معالجات وبطاقات رسوميات جديدة من شركة AMD في الشهر المقبل، فإن الحواسيب الموجهة للاعبين ستحظى هي الأخرى بالكثير من الإهتمام. إنها اللحظة المناسبة لتصبح لاعبًا الآن.