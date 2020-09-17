شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Watch Series 6 وWatch SE..أوجه التشابه والاختلاف بين الساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت ساعات أبل الذكية الجديدة رسمية، وقد أطلقت الشركة ساعتين ذكيتين جديدتين - أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE - فى حدث "Time Flies"، وفى حين أن أبل Watch Series 6 هى خليفة أبل Watch Series 5 العام الماضي، فإن أبل Watch SE هى خيار جديد تمامًا للساعة الذكية بأسعار معقولة من شركة أبل العملاقة.

لكل هل تتساءل كيف تختلف الساعتان الذكيتان؟ إليك كل أوجه التشابه والاختلاف بين أبل Watch Series 6 وأبل Watch SE.

السعر:

تبدأ ساعة أبل Watch SE بسعر 279 دولار، بينما يبدأ سعر ساعة Watch Series 6 بحوالى 399 دولار.

مراقبة :SE

لا توجد مراقبة تخطيط كهربية القلب ECG على ساعات أبل Watch SE.

ميزة Always-On display

تأتى أبل Watch Series 6 مع شاشة مزودة بميزة Always-On محسّنة، والتى توفر وضوحًا أفضل تحت ضوء الشمس، لكن هذه الميزة غير موجودة فى أبل Watch SE، وقد قدمت أبل شاشة Always-On مع Watch Series 5 فى عام 2019.

المعالج :

تعمل Watch Series 6 بمعالج S6، بينما تعمل Watch SE على S5، وتدعى شركة أبل أن معالج S6 أسرع بنسبة 20٪ من الجيل السابق، ويقال إن Watch SE أسرع مرتين من Watch Series 3.

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مراقبة الأكسجين:

إحدى الميزات الرئيسية لـ Watch Series 6 هو - SpO2 أو مراقبة الأكسجين فى الدم - لكنها ميزة ليست موجودة فى Watch SE، ووفقا لشركة أبل، ستُظهر ميزة SpO2 كمية الأكسجين الموجودة فى دمك فى 15 ثانية فقط.

الشاشة:

تتمتع كلتا ساعتا أبل الجديدتين بنفس التصميم، ويأتى الثنائى فى نفس الأحجام - 40 مم و44 مم.

أجهزة الاستشعار:

تحتوى Watch SE على نفس المستشعرات الرئيسية مثل Watch Series 6 - مقياس التسارع والبوصلة والجيرسكوب ومقياس الارتفاع.

الطرازات الخلوية:

تأتى كلتا الساعتين بطرازات خلوية، مما يسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية بدون أجهزة أيفون الخاصة بهم.

نظام التشغيل:

تعمل كلتا الساعتين على نفس نظام التشغيل، وهذا يعنى أن المشترين سيحصلون على ميزات مثل تتبع النوم واكتشاف غسل اليدين التلقائى ودعم أوضاع التمرين الجديدة.

التوافق مع الأساور:

تتوافق ساعة Watch SE مع جميع أساور ساعات أبل ووتش، بما فى ذلك خيارات سوار Solo Loop الجديدة، كما توجد وجوه ساعة جديدة أيضًا على كليهما.