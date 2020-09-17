شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 400 ألف أمريكى يستخدمون Snapchat للتسجيل للتصويت فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صوّت أكثر من نصف مستخدمي Snapchat الذين سجلوا من خلال التطبيق في 2018 في انتخابات التجديد النصفي، مما يسلط الضوء على قوته المحتملة كمحرك للانتخابات.

أفادت صحيفة أكسيوس أنه اعتبارًا من مساء يوم الاثنين الماضى، سجل 407،024 مستخدمًا التصويت على التطبيق، مع توقع المزيد من التصويت داخل التطبيق في الأسابيع المقبلة.

في حين ظلت TikTok المملوكة للصين إلى حد كبير صامتة بشأن الدورة الانتخابية، اقتحمت منصة Snapchat العملية الديمقراطية.

من المتوقع أن تصدر منصة وسائل التواصل الاجتماعي إعلانًا جديدًا لتسجيل الناخبين مع الرئيس السابق أوباما، مع مقاطع أخرى حول الخروج من التصويت، والتى تضم حاكم ولاية أوهايو السابق جون كاسيش ومغني الراب سنوب دوج وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر.

أضاف التطبيق أيضًا معلومات الناخبين وأدوات التسجيل داخل Snapchat Minis، وهى تطبيقات الطرف الثالث التي تعمل على Snapchat.

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يتعاون Snapchat مع BallotReady الذى يخبر المستخدمين كيف وأين يصوتون شخصيًا وعن طريق البريد.

كما أنه بسبب النقص المتوقع في إجراءات الانتخابات بسبب الوباء، فقد اشتركت أيضًا مع Power to the Polls لتشجيع الشباب على أن يصبحوا موظفين ومتطوعين.

ولعل في الربع الثاني من عام 2020، كان لدى Snapchat 238 مليون مستخدم نشط يوميًا في جميع أنحاء العالم، وذلك ارتفاعًا من 203 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وتُظهر البيانات المستمدة من المجموعة غير الحزبية Democracy Works، التي اشتركت مع Snapchat في حملة التصويت الخاصة بها، أن 450.000 مستخدم سجلوا للتصويت عبر المنصة في عام 2018، ولعل من بينهم، أدلى 57% بأصواتهم في تلك الدورة الانتخابية.

بالإضافة إلى تقديم التسجيل من خلال عملية TurboVote، أدرجت Snapchat مواقع الاقتراع على خريطة Snap الخاصة بها وقدمت مجموعة متنوعة من ملصقات وعدسات يوم الانتخابات.