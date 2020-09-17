روبوت هندي يساعد مرضى كورونا في التواصل مع ذويهم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:19 صباحاً - منذ 3 ساعات

في مستشفى في الهند ادخل روبوتا للعمل في خدمة العملاء يتجول بين عنابر المستشفى ويساعد مرضى فيروس كورونا في التواصل مع أصدقائهم وأقاربهم.

واشتهر الروبوت ميترا، ويعني “صديق” باللغة الهندية، بعد تفاعله مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مناسبة في عام 2017. وعينا الروبوت مجهزتان بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه لمساعدته في تذكر أشخاص تعامل معهم من قبل. ويوجد كومبيوتر لوحي مثبت في صدر ميترا كي يتسنى للمرضى مشاهدة أحبائهم وكذلك التواصل مع الأطقم الطبية التي لا يمكنها دخول عنابر عزل المرضى. وقال الدكتور أرون لاخانبال في مستشفى ياثارث التخصصي في مدينة نويدا إكستنشن في العاصمة نيودلهي، إن “التعافي يستغرق وقتا طويلا، وخلال هذا الوقت وبينما يكون المرضى في أشد الحاجة لعائلاتهم لا يمكنهم زيارتهم”.

ويستخدم ميترا في شكل أساسي من قبل المرضى الذين لا يمكنهم التواصل باستخدام هواتفهم. والروبوت من ابتكار شركة إنفينتو روبوتيكس الناشئة في بنغالورو وقال ياثاراث تياجي، وهو مدير الشركة التي تدير المستشفى، إن تكلفة الروبوت تبلغ مليون روبية (13600 دولار). أضاف أن ميترا يستخدم للاستشارات عن بعد مع المتخصصين لتقليل خطر إصابتهم بالعدوى. وقال، “عادة من الصعب جدا أن يفحص طبيب نفسي أو خبير تغذية مريض كوفيد-19″، مضيفا أن الروبوت “مفيد للغاية”. وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند خمسة ملايين أمس الأربعاء لتصبح ثاني دولة تتجاوز هذا العدد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.