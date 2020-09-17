تكنولوجيا: شركة Ubisoft تقدم إصدارات الواقع الافتراضي من لعبتي Splinter Cell و Assassin’s Creed

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان عن مجموعة كاملة من ألعاب الواقع الافتراضي كجزء من Facebook Connect اليوم، بما في ذلك المشاركات القادمة في سلسلة Splinter Cell و Assassin’s Creed من Ubisoft.

وبالرغم من أن التفاصيل شحيحة في الوقت الحالي، إلا أن هذه المشاريع سيديرها المطو رTom Clancy من Red Storm بدعم من Ubisoft Reflections و Ubisoft Dusseldorf و Ubisoft Mumbai.

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