كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الإعلان عن مجموعة كاملة من ألعاب الواقع الافتراضي كجزء من Facebook Connect اليوم، بما في ذلك المشاركات القادمة في سلسلة Splinter Cell و Assassin’s Creed من Ubisoft.
وبالرغم من أن التفاصيل شحيحة في الوقت الحالي، إلا أن هذه المشاريع سيديرها المطو رTom Clancy من Red Storm بدعم من Ubisoft Reflections و Ubisoft Dusseldorf و Ubisoft Mumbai.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شركة Ubisoft تقدم إصدارات الواقع الافتراضي من لعبتي Splinter Cell و Assassin’s Creed لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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