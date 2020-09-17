تكنولوجيا: جهاز PlayStation 5 يتوفر في الأسواق بدءاً من 12 من نوفمبر بسعر يبدأ من 400 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني رسمياً عن خططها لإطلاق جهاز ألعابها الجديد PlayStation 5 للأسواق بدءاً من 12 من نوفمبر، على أن يتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 400 دولار
ولقد أكدت سوني على أن إصدار PS5 الذي يدعم الأقراص الضوئية سينطلق بسعر 500 دولار، بينما يأتي الإصدار الرقمي من PlayStation 5 بسعر 400 دولار.
ومن المقرر أن يتوفر PlayStation 5 في كلاً من أسواق الولايات المتحدة، واليابان، وكندا، والمكسيك، وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية في 12 من نوفمبر، بينما يتوفر الجهاز في الأسواق العالمية الأخرى بدءاً من 19 من نوفمبر.
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