كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني خلال حدث PS5 اليوم عن أن لعبة Hogwarts Legacy المرتقبة والتي ترتكز على فيلم هاري بوتر الشهير ستنطلق رسمياً خلال عام 2021.
أكدت رسمياً سوني اليوم على أن لعبة Hogwarts Legacy التي شغلت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية ستتوفر رسمياً في 2021 على أجهزة الألعاب المختلفة.
كما شاركت سوني مقطع فيديو تشويقي تستعرض من خلاله أحداث اللعبة التي ستنتقل باللاعبين إلى أجواء في القرن التاسع عشر وفي مدرسة السحر الشهيرة Hogwarts، حيث يمكن للاعب إختيار دور في أحداث اللعبة لأحد السحرة وإبتكار مهارات، مع إستكشاف عالم متسع للساحر هاري بوتر.
ومن المقرر أن تتوفر لعبة Hogwarts Legacy عند إنطلاقها رسمياً على أجهزة PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X، إلى جانب الحاسب الشخصي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سوني تؤكد على موعد إطلاق لعبة Hogwarts Legacy في عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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