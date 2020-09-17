كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني اليوم خلال حدث PS5 على أن لعبة Final Fantasy XVI ستتوفر حصرياً على منصة playstation عند إنطلاقها.
كشفت سوني خلال حدث PS5 الآن عن مقطع تشويقي للعبة Final Fantasy XVI المرتقبة، حيث أكدت الشركة على أن هذا الإصدار سيطلق حصرياً لجهاز PlayStation، كما سينطلق أيضاً على أجهزة الحاسب لاحقاً.
وتدور أحداث لعبة Final Fantasy XVI في العصور الوسطى، بعيداً عن أجواء الخيال العلمي التي تميزت بها العناوين السابقة، كما يتميز هذا الإصدار بأجواء قتالية في الوقت الفعلي، ومن المقرر أن تكشف Square Enix عن تفاصيل أكثر حول اللعبة العام المقبل.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لعبة Final Fantasy XVI تنطلق حصرياً على منصة playstation لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.