تكنولوجيا: لعبة Final Fantasy XVI تنطلق حصرياً على منصة playstation

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني اليوم خلال حدث PS5 على أن لعبة Final Fantasy XVI ستتوفر حصرياً على منصة playstation عند إنطلاقها.

كشفت سوني خلال حدث PS5 الآن عن مقطع تشويقي للعبة Final Fantasy XVI المرتقبة، حيث أكدت الشركة على أن هذا الإصدار سيطلق حصرياً لجهاز PlayStation، كما سينطلق أيضاً على أجهزة الحاسب لاحقاً.

وتدور أحداث لعبة Final Fantasy XVI في العصور الوسطى، بعيداً عن أجواء الخيال العلمي التي تميزت بها العناوين السابقة، كما يتميز هذا الإصدار بأجواء قتالية في الوقت الفعلي، ومن المقرر أن تكشف Square Enix عن تفاصيل أكثر حول اللعبة العام المقبل.

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