تكنولوجيا: تحديث iOS 14 و iPadOS 14 متوفر للتحميل الآن على أجهزة ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل رسمياً الآن عن توفر كلاً من تحديث iOS 14 و iPadOS 14 للتحميل على هواتف الأيفون بدءاً من iPhone 6s والإصدارات اللاحقة وأجهزة الآيباد.

تتوفر اليوم الإصدارات الجديدة من تحديث iOS 14 لهواتف الأيفون، وأيضاً تحديث iPadOS 14 لمستخدمي أجهزة الآيباد، على أن تنطلق التحديثات بمجموعة من المميزات الجديدة للمستخدمين.

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تشمل المميزات الجديدة في تحديث iOS 14 أدوات widgets تقدم للمرة الأولى في الشاشة الرئيسية من هواتف الأيفون، إلى جانب مكتبة التطبيقات، وApple Clips، مع نمط صورة داخل صورة الذي إقتصر على أجهزة الآيباد خلال الفترة الماضية، كما تقدم ابل ترقية كبيرة في Siri، وتطبيق الرسائل.

أيضاً أطلقت ابل تحديث iPadOS 14 لأجهزة الآيباد بتركيز على ترقية Siri، وتطبيق الرسائل، وإجراء بعض التعديلات على التطبيقات الحالية، مع التركيز على دعم الخصوصية بكفاءة أكبر، كما تأتي ميزة Scribble لدعم تحويل كتابة اليد إلى نصوص.

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