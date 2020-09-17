تكنولوجيا: الفيس بوك تؤكد على خططها للتوقف عن بيع Oculus Rift S في الربيع القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة الفيس بوك خلال حدث Connect الذي عقد اليوم على أن الشركة تخطط للتوقف عن بيع نظارة الواقع الإفتراضي Oculus Rift S في الربيع القادم.

كشفت شركة الفيس بوك خلال الحدث الذي انطلق اليوم عن إصدارها الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2، الذي انطلق بسعر 299 دولار، والذي يدعم العمل بشكل مستقل ويتصل بأجهزة الحاسب أيضاً، حيث من المتوقع أن يجذب هذا الإصدار المستخدمين بشكل أكبر.

ومع إستعدادات الفيس بوك لإطلاق Oculus Quest 2 للأسواق، تخطط الشركة أيضاً لإنهاء خط إنتاجها السابق من نظارات الواقع الإفتراضي Oculus Rift S، لتأتي نظارة Oculus Quest 2 في العرض الرئيسي في شركة الفيس بوك.

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ولقد قدمت الفيس بوك نظارة الواقع الإفتراضي Rift S في الأسواق بسعر 399 دولار، إلا أنها لم تقدم نفس الآداء الذي جاءت به نظارة Quest الأصلية عند نفس مستوى التسعير.

ومع تراجع نظارة Oculus Rift S في الأسواق بعد إنطلاق Oculus Link for the Quest، قررت الفيس بوك إتخاذ قرار واضح بإنهاء خط إنتاج Oculus Rift S للتركيز على خط إنتاجها الجديد Oculus Quest 2 خلال الفترة القادمة.

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