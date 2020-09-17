تكنولوجيا: لعبة المغامرات ‘Myst’ تأتي قريباً برؤية جديدة لنظارة الواقع الإفتراضي Oculus Quest

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت الفيس بوك خلال حدث Facebook Connect اليوم مقطع فيديو تشويقي، تستعرض من خلاله التصور الجديد للعبة ‘Myst’ التي تنطلق قريباً على منصة Oculus Quest.

أكدت شركة الفيس بوك على أن لعبة المغامرات ‘Myst’ ستطلق خلال شهر ديسمبر وقبل نهاية هذا العام برؤية جديدة تختلف عن اللعبة الأصلية التي أطلقت للمرة الأولى عام 1993.

ومن المقرر أن يأتي الإصدار الجديد من لعبة “Myst’ بجرافيك جديد، مع موسيقى تصويرية وتفاعل مبتكر، على أن يتوفر هذا الإصدار بعد إنطلاق نظارة الواقع الإفتراضي الجديدة Oculus Quest 2 للأسواق.

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