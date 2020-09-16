شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق أقوى آيباد حتى الآن.. 11حاجة لازم تعرفها عن الجهاز الأحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما كان جهاز iPad جزءًا مهمًا من مجموعة منتجات أبل، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، كانت الشركة تعمل بنشاط على تحديث التشكيلة، واستمرارًا لهذا الاتجاه، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة جهاز iPad Air الجديد كليًا فى حدث Time Flies الذى جرى أمس، حيث يعمل iPad Air الجديد بشريحة A14 Bionic، مما يجعله أقوى جهاز iPad من إنتاج شركة أبل، وفيما يلى 11 شيئًا يجب أن تعرفه عن iPad Air الجديد:

- سيأتى iPad Air الجديد فى نسختين للتخزين: 64 جيجابايت و 128 جيجابايت

- يبدأ سعر iPad Air من 599 دولار.

- سيتوفر iPad Air بخمسة أنواع مختلفة من الألوان - الفضى، والرمادى الفلكى، والذهبى الوردى، والأخضر، والأزرق السماوى - مما يجعله أكثر أجهزة iPad الملونة التى صنعتها شركة آبل.

- يتميز iPad Air الجديد بشاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة مزودة بطبقة مقاومة للانعكاس.

-تعمل شريحة A14 Bionic على تشغيل iPad Air وتجعله أقوى جهاز iPad من صنع أبل.

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-تعد شريحة A14 فى iPad Air بزيادة بنسبة 40٪ فى أداء وحدة المعالجة المركزية وتحسين الرسومات بنسبة 30٪.

- تدعى شركة آبل أن A14 Bionic يتضمن محركًا عصبيًا جديدًا مكونًا من 16 نواة أسرع بمرتين، وقادر على أداء ما يصل إلى 11 تريليون عملية فى الثانية.

-تقول شركة آبل إن جهاز iPad Air سيكون متاحًا للشراء بدءًا من أكتوبر.

-يتميز iPad Air الآن بمنفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة تصل إلى 5 جيجابت فى الثانية، وهو أسرع 10 مرات، وذلك للاتصال بالكاميرات ومحركات الأقراص الثابتة والشاشات الخارجية حتى 4K.

- يشتمل iPad Air على كاميرا أمامية FaceTime HD بدقة 7 ميجابكسل ونفس الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل المستخدمة فى iPad Pro.

- iPad Air متوافق مع Magic Keyboard و Smart Keyboard Folio بالإضافة إلى أبل Pencil.