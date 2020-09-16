أفضل 5 برامج ضغط الصور لويندوز 10

الوصول سريعاً لـ :

لابد أنك ستحتاج إلى برامج ضغط الصور في مرحلة ما من عملك إن كنت تعمل مع الصور بشكل عام أو حتى تعمل في مجال صناعة المحتوى.

أي شخص يعمل مع الانترنت يعرف بأن الكثير من الصور تأتي بحجم مبالغ فيه أو على الأقل يمكنك ضغطه وتقليل مساحة الملف لتتمكن من رفعه على خوادم الموقع الذي تعمل عليه أو حتى لتتمكن من إرساله وجعله مناسباً للباقات الصغيرة.

بالطبع معظم مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم طريقة قريبة من هذه وتعتمد بشكل كبير على عملية ضغط الصور لتقليل حجمها ولكن مع الأسف هذه المواقع لا تفكر في جودة الصورة قبل ضغطها وبعد الضغط .

اليوم سنقدم لكم خمس برامج ممتازة ولها القدرة على ضغط الصور بطريقة كبيرة وتقليل حجمها دون التأثير على الجودة.

جميع البرامج التي سنذكرها اليوم ستكون مجانية وإن كان هناك برنامج غير مجاني سنذكر ذلك .

جميع البرامج التي سنذكرها اليوم قد تمت تجربتها على نظام ويندوز 10 ومن المنطقي ان تتمكن من استخدامها على باقي الانظمة .

برنامج Pixillion :

يعتبر هذا البرنامج من الأدوات القوية القادرة على ضغط الصور لويندوز 10، يمكن للأداة ايضاً التحويل بين الصيغ المختلفة للصور وهي تدعم مجموعة كبيرة جداً من الصيغ المعروفة والغير معروفة.

تستطيع الأداة ضغط مجموعة كبيرة من الصور معاً من خلال ضغطة زر واحدة من خلال اختيار Batch Conversion بالاضافة إلى امكانية الكتابة والتعديل الصور او اضافة العلامة المائية بكل سهولة أيضاً.

يمكنك ايضاً تغيير حجم الصور يدويا ً حتى تصل إلى الحجم المناسب لك والذي تراه مناسباً.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

برنامج NX Power Lite Desktop :

يعمل هذا البرنامج على ضغط الصور وتقليل حجمها لمعظم الصيغ المعروفة والمشهورة.

أيضاً يعمل على تقليل وضغط حجم ملفات Microsoft office المتنوعة والتي يمكنك استخدامها بشكل مستمر مثل الـ Word والـ Excel وغيرها.

كما يسمح لك البرنامج بموازنة الحجم في مقابل الجودة لكي تختار بشكل شخصي وفردي إن كنت ترغب في تقليل الحجم أو رفع الجودة كما ترغب.

طريقة استخدامه سهلة والواجهة سهلة وبسيطة للغاية كما ترى ويمكنك استخدامه بكل سهولة في أي وقت.

يمكنك ايضاً استخدامه دون فتح البرنامج من خلال نافذة المتصفح بسهولة .

البرنامج يأتي في نسختين واحدة مدفوعة والأخرى مجانية ولكن المجانية تأتي بامكانيات وقدرات جيدة قد لا تحتاج إلى النسخة المدفوعة معها.

رابط تحميل البرنامج من هنا .

برنامج FILEminimizer :

Advertisements

يعيب هذا البرنامج واجهته القديمة بعض الشيء ولكن هذه الواجهة القديمة تؤدي الغرض المطلوب منها بكفاءة.

يعتبر هذا البرنامج من البرامج المجانية لضغط الصور سهلة الاستخدام بدون تعقيدات كثيرة، كل ما عليك فعله هو تحديد الصورة التي ترغب في ضغطها وترك البرنامج يقوم بعمله.

مع الأسف البرنامج لا يضم واجهة معاينة للصور ولا يمكنك رؤية الصورة قبل ضغطها وستحتاج لفتح ملف الصورة نفسه لتتمكن من رؤيته ومعرفة محتوياته.

البرنامج مجاني تماماً للاستخدام لجميع المميزات.

تحميل البرنامج من هنا .

برنامج Caesium Image Compressor :

هذا البرنامج مفتوح المصدر لضغط وتقليل حجم الصور، عملية ضغط الصور في الواقع سهلة للغاية فكل ما تحتاج إليه هو اضافة الصورة إلى التطبيق ومن ثم تحديد الاختيار الذي ترغب فيه.

يمكنك ايضاً اضافة مجلدات بأكملها إلى البرنامج وضغطها بسهولة، واجهة البرنامج سهلة للغاية والتعامل معه سهل وبسيط جداً.

يعيب البرنامج فقط انه لا يستطيع تغيير جودة صور PNG أو BMP بالإضافة إلى بطئ في بعض الأحيان عند استخدام البرنامج مع مجموعة كبيرة من الصور .

رابط تحميل البرنامج .

برنامج JPEGmini :

بحسب كلام المطور فإن هذه الأداة لها القدرة على تصغير حجم الصور حتى 5 مرات تقريباً ولكن هذا ليس المميز في هذا البرنامج.

فهذا البرنامج لديه القدرة على تصغير حجم الصور دون التأثير نهائياً على جودتها او حتى تغيير صيغتها.

الأداة تعمل بشكل تلقائي كل ما عليك فعله هو اضافة الصورة الاصلية وانتظار انتهاء عملية الضغط، يجب ان تعرف ان الاداة تقوم بمسح الصورة الاصلية بعد انتهاء عملية الضغط لذا حاول ان تستخدمها مع نسخ من الصور الاصلية.

واجهة المستخدم بسيطة وصغيرة وهي محببة ومقبولة للمستخدمين بمختلف مهاراتهم.

البرنامج مع الأسف مدفوع ولكن هناك نسخة مجانية تمكنك من ضغط وتقليل حجم 20 صورة يومياً.

رابط تحميل البرنامج .

أما إن كنت في حاجة لتحويل صورك إلى روابط فيمكنك قراءة موضوعنا المختص من هنا .

مجموعة البرامج التي قدمناها اليوم تتنوع وترضي جميع الأذواق، فإن كنت محترفاً يعمل مع الصور ويبحث عن برامج مدفوعة ستجدها وإن كنت تحتاج إلى برامج ضغط الصور مجانية فستجدها أيضاً موجودة في قائمتنا اليوم.