مواصفات هاتف Galaxy F من سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

"سامسونغ" تكشف عن أول هاتف من سلسلة Galaxy F

تقارير تقنية كشفت عن مواصفات أول هاتف في سلسلة Galaxy F القادمة من سامسونغ، والذي من المرجح أن يطلق عليه Galaxy F41.

وسيتم تشغيل الجهاز بمعالج Exynos 9611 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت، ويتميز بشاشة بدقة 1080 × 2340 بكسل.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الجهاز سيكون مشابها تماما لجهاز Galaxy M31، وسيحتوي F41 على شاشة AMOLED على شكل قطرة ماء.

ويأتي الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثية مع مستشعر بدقة 64 ميغابكسل، وسيحتوي Galaxy F41 أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبرات صوت مزدوجة ومقبس سماعة رأس.

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ومن المتوقع بيعه بسعر يتراوح ما بين 200 إلى 270 دولارا أمريكيا، وسيتم بيعه لأول مرة في الهند الشهر المقبل.

كانت سامسونغ طرحت الأسبوع الماضي، الإصدار الخاص من غلاكسي فولد 2 في الصين، والذي أطلقت عليه Galaxy Z Fold 2 Thom Browne، وكشفت التقارير التي ظهرت حديثا عن نفاد المخزون بالكامل بعد توافره للطلبات المسبقة في البلاد.

وبالرغم من ذلك، عرضت الشركة الجهاز بسعر باهظ الثمن، حيث يتكلف 3300 دولار، وقد يكون إصدار Galaxy Z Fold 2 Thom Browne ممتعً، إلا أنه خيار يكلف الكثير.

وروجت سامسونغ وعلامة الأزياء التجارية الأمريكية Thom Browne للهاتف مبكرا، ومن المقرر أن يبدأ شحن Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition للعملاء الأوائل في الـ25 من أيلول/ سبتمبر، بعد أسبوع من وصول الإصدار العادي إلى الأسواق.

ويتميز الهاتف بشاشة ديناميكية AMOLED واسعة ومرنة وقابلة للانحناء، ويعد هذا الطراز الجديد من Galaxy Z Fold 2 هو ثالث هاتف ذكي من سامسونغ يتم بيعه في الصين هذا العام، بعد Galaxy Z Flip و Galaxy A51 5G متوسط المدى.