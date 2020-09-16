تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن إطلاق هاتف MOTO E7 PLUS للأسواق العالمية بسعر 149 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها المتوسط MOTO E7 PLUS للأسواق العالمية، والذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 460 وبطارية بقدرة 5000 mAh، وسعر 149 يورو.

كانت موتورولا قد قدمت هاتف Moto E7 Plus في سوق البرازيل خلال الفترة الماضية، واليوم ينطلق الهاتف للأسواق العالمية، حيث يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Moto E7 Plus إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية في وحدة مربعة الشكل، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة من الجهة الخلفية.

Advertisements

أيضاً يدعم هاتف Moto E7 Plus رقاقة معالج Snapdragon 460 ثماني الأنوية، حيث يدعم 4 من أنوية Kyro 240 بسرعة 1.8GHz، و4 من أنوية Kyro 240 بسرعة 1.8GHz، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطاقة microSD لزيادة السعة التخزينية.

ويدعم هاتف Moto E7 Plus بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن 10W، مع منفذ micro USB للشحن، كما يأتي الهاتف بتقنية البلوتوث 5.0، ويدعم اثنان من شرائح SIM، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، مع نظام تشغيل Android 10.

المصدر

اعلان





