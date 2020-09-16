تكنولوجيا: الفيس بوك تكشف عن نموذج لنظارة الواقع المعزز في مشروع Aria

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت الفيس بوك خلال فعاليات Oculus Connect اليوم عن نموذج لنظارة بتقنية الواقع المعزز، والتي تأتي في مشروع الشركة الجديد Aria.

أكد Mark Zuckerberg في تصريحاته خلال حدث Connect على الشراكة القائمة بين شركة الفيس بوك وEssilorLuxottica، كما أوضح جهود الشركات لتطوير نظارات بتقنية الواقع المعزز، على أن تنطلق هذه النظارات لمرحلة الإنتاج العام المقبل، إلا أنها لن تتوفر للبيع لجميع المستخدمين.

ولقد أطلقت الفيس بوك عنوان “Aria” على مشروعها الجديد لتطوير نظارة للواقع المعزز، حيث تعد النظارة في الوقت الحالي منصة بحثية غير مخصصة لدعم المستخدمين في الوقت الحالي، كما أكدت الشركة على أن مشروع “Aria” لا يعد نموذج أولي لنظارة الواقع المعزز.

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ولقد إستعرضت الفيس بوك رؤيتها لمستقبل نظارة الواقع المعزز التي يمكن أن تكون بديل للهواتف الذكية لاحقاً، حيث ستتوفر النظارة بمزايا الإتصال، دون الحاجة لتوجيه الأعين أو الرأس إلى الأسفل عند تلقي الإتصالات، حيث يمكن بدء المحادثات مع avatar الخاص بالأصدقاء في مواجهة المستخدم مباشرة.

كما أوضحت الفيس بوك إمكانية دعم نظارة الواقع المعزز بمساعد رقمي ذكي يدعم المستخدم بتفاصيل ومعلومات لإكتساف المخاطر التي قد تواجه المستخدم على الطرق، كما يمكن لنظارة الواقع المعزز أن تدعم المستخدم بالتواصل بعيداً عن الضوضاء المحيطة.

ومن المقرر أن تعمل منصة مشروع Aria في الوقت الحالي على دعم فريق العمل في الفيس بوك على تطوير رؤية تقنية الواقع المعزز، من خلال إلتقاط صور POV ومقاطع الفيديو بالإضافة إلى تتبع حركات رأس وعين مرتديها بالإضافة إلى بيانات الموقع، كما تؤكد الفيس بوك على أن مشروع Aria سيكون التوجيه الأمثل لدعم الإبتكار في تقنية الواقع المعزز.

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