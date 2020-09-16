تكنولوجيا: ألعاب ‘Assassin’s Creed’ و‘Splinter Cell’ تتوفر قريباً على منصة Oculus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة الفيس بوك خلال حدث Connect اليوم على جلب اثنان من ألعاب الواقع الإفتراضي المميزة لمنصة Oculus قريباً، حيث تقدم قريباً كلاً من ألعاب ‘Assassin’s Creed’ و‘Splinter Cell’.

صممت Ubisoft اثنان من أفضل ألعاب الواقع الإفتراضي ‘Assassin’s Creed’ و‘Splinter Cell’، والتي تقدم لمنصة Oculus، كما تعمل شركة Ubisoft على تطوير إصدارات جديدة لهذه الألعاب خلال الفترة القادمة.

ولقد أكدت الفيس بوك خلال حدث Connect اليوم على تطوير كلا اللعبتين بشكل كامل للواقع الإفتراضي، كما تقدم Ubisoft مزيد من العناوين لمنصة الواقع الإفتراضي قريباً والتي تشمل Eagle Flint، وWerewolves Within، وStar Trek Bridge Crew، والتي ستتوفر أيضاً خلال الفترة القادمة على منصة Oculus.

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