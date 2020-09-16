تكنولوجيا: نظارة Oculus Quest 2 للواقع الإفتراضي تضم شاشات بمعدل 90Hz وتنطلق بسعر 299 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الفيس بوك خلال فعاليات مؤتمر Facebook Connect اليوم عن نظارة الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2 التي تأتي بترقية للإصدار الأول، مع شاشات بمعدل تحديث 90Hz، وتحسينات في دقة العرض بنسبة 50%، كما تنطلق بسعر 299 دولار.
تنطلق نظارة الواقع الإفتراضي الجديدة من الفيس بوك اليوم بهدف رئيسي لدعم المستخدم بتجربة متكاملة للواقع الإفتراضي دون الحاجة للكثير من المعدات، حيث تقدم تجربة الواقع الإفتراضي عن طريق الإتصال اللاسلكي.
وتتميز نظارة Oculus Quest 2 للواقع الإفتراضي بشاشات LCD بدقة عرض 1832 في 1920 بيكسل، كما تدعم الشاشات معدل تحديث 90Hz لعرض إنسيابي وسلس، إلا أن معدل التحديث الجديد لن يتوفر عند إنطلاق النظارات، حيث تنطلق النظارة بمعدل 72Hz في البداية.
وتؤكد الفيس بوك على أن نظارة الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2 تتميز بتصميم أخف بنسبة 10% من الإصدار السابق، كما يتميز هذا الإصدار بحزام مرن يحيط بالرأس كبديل للتصميم الصلب المميز للإصدار السابق.
أيضاً أعادت الشركة تصميم وحدات تحكم Rift touch، حيث يتميز التصميم الجديد بحجم أكبر، مع تصميم أفضل لدعم الإبهام، كما تدعم وحدات التحكم التخصيص بشكل أفضل.
كما تأتي نظارة الواقع الإفتراضي Oculus Quest 2 بخيارات مختلفة للوحات الرأس لتتوافق بشكل أفضل مع الأحجام المختلفة للرأس، أيضاً تؤكد الفيس بوك على أن البطارية ستدعم النظارة بعمر مضاعف في وقت التشغيل، كما أنها ستعمل كثقل لتوازن النظارة على رأس المستخدم.
ومن المقرر أن تأتي نظارة الواقع الإفتراضي Quest 2 بسعر 299 دولار، على أن تتوفر في 13 من أكتوبر بسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج أخر بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 399 دولار.
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