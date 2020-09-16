تكنولوجيا: توقعات بتأجيل إطلاق هاتف هواوي Mate X2 هذا العام نتيجة للقيود الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر العقوبات والقيود الأمريكية في التأثير على العملاق الصيني هواوي، حيث أكدت أحدث التقارير على أن شركة هواوي قد تؤجل إطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate X2 نتيجة لنقص الإمدادات.

أشار Ross Young في تصريحات سابقة إلى أن شركة هواوي تخطط لإطلاق هاتف Mate X2 في نهاية هذا العام، إلا أن شركة هواوي تواجه صعوبة في تأمين الإمدادات الخاصة بتكوينات هذا الإصدار، وذلك نتيجة للعقوبات الأمريكية، لذا تتجه الشركة لتأجيل إطلاق الهاتف حتى 2021.

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ولقد دعمت هواوي كلاً إصداراتها السابقة من الهواتف القابلة للطي Mate X، و Mate XS بشاشات صممت من BOE، لذا لن تواجه هواوي صعوبة في دعم Mate X2 بالشاشات القابلة للطي.

من جانب أخر تواجه هواوي صعوبة في إنتاج رقاقة Kirin 1000 التي تدعم هذا الإصدار لاحقاً، وهو السبب الرئيسي في تأجيل العملاق الصيني إطلاق الهاتف هذا العام.

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