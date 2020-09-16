إطلاق تشكيلة Huawei Mate 40 Series على الصعيد العالمي قد يتأجل حتى العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الجميع ينتظر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن المعالج HiSilicon Kirin 9000 في معرض IFA 2020 الذي أقيم يوم 3 سبتمبر، ولكن هذا ما لم يحدث في نهاية المطاف كما لم يكن هناك أي شيء ملموس في مؤتمر Huawei السنوي للمطورين HDC 2020 أيضًا. والآن، بدأت شائعات بالظهور تفيد أنه قد يتعين علينا الإنتظار حتى العام 2021 لرؤية الهواتف الذكية الرائدة الجديدة لشركة Huawei.

قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف أكثر بإسم evleaks بنشر تغريدة تقول نفس الشيء، ولكن يبدو أنه يتحدث عن النسخ العالمية من تشكيلة Huawei Mate 40 Series. وبالتالي، هذا يعني أنه لا يزال من المتوقع أن تتوفر هواتف Huawei Mate 40 Series هذا العام في الصين. لم تكشف شركة Huawei النقاب عن خطط ملموسة حول موعد تقديم هواتفها الرائدة الجديدة.

في العام الماضي، تم إطلاق تشكيلة Huawei Mate 30 Series في الصين في أواخر شهر سبتمبر، تلتها عملية إطلاق محدودة في أوروبا في أواخر شهر نوفمبر. بعد ذلك، بدأت هذه التشكيلة تتوسع وتشق طريقها تدريجيًا إلى بلدان جديدة بحيث لم تصل إلى بعض البلدان حتى أواخر شهر يناير من هذا العام. يبدو أن Huawei Mate 40 Series ستتبع مسارًا مشابهًا فيما يخص الإطلاق العالمي.

السبب وراء ذلك غير واضح. سيتم منع شركة Huawei من التعامل مع شركة TSMC إعتبارًا من اليوم ولن يكون بإمكانها الحصول على شاشات OLED من سامسونج وLG. إدعت الشركة أنها قامت بتخزين ما يكفي من المعالجات ( 10 ملايين وحدة، حسبما ورد ) وستستخدم أيضًا شاشات BOE، ولكن قد تكون هذه الإمدادات كافية فقط للسوق الصيني المحلي.

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قد يكون السبب أيضًا هو الطلب العالمي المحدود، فبالتأكيد لن يتم بيع تشكيلة Huawei Mate 40 Series في الولايات المتحدة الأمريكية وقد لا تلقى ترحيبًا حارًا بشكل خاص في الهند. الوضع في أوروبا غير واضح، فقد منعت بعض الدول إستخدام معدات Huawei في الشبكات الخاصة بها، ولكن لا يبدو أن أيًا منها لديها مشكلة مع هواتف Huawei. في كلتا الحالتين، تتوقع الشركة إنخفاض مبيعات تشكيلة Huawei Mate 40 Series الجديدة بنسبة 30 في المئة.

تشير التوقعات الحالية إلى أن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series ستُعرض للبيع في السوق الصيني في منتصف شهر أكتوبر، ولكن Richard Yu لم يعلق عند سؤاله عن ذلك في مؤتمر Huawei السنوي للمطورين.