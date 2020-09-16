الهاتف Galaxy Z Fold 2 يكسر حاجز 60 آلف طلب مسبق في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - ترك الهاتف Galaxy Z Fold 2 سلفه في مرآة الرؤية الخلفية، فقد أفادت إحدى وكالات الأنباء الكورية الجنوبية أن الهاتف القابل للطي الرائد الجديد لشركة سامسونج قد حصد بالفعل 50 آلف طلب مسبق، وهو رقم قياسي جديد للأجهزة القابلة للطي.

ولا يبدو أن هذا يتضمن 10 آلاف وحدة أو نحو ذلك التي يمكن تبديلها مقابل الهاتف Galaxy Fold 5G القديم. لا يزال أمام الناس حتى نهاية اليوم لإحضار هواتفهم القديمة إلى متجر Samsung Digital Plaza. هذا العرض يعتمد على مفهوم ” من يأتي أولاً، يتم خدمته أولاً “، وهذا هو السبب الذي جعل جميع الأماكن المتاحة مملوءة.

ستبدأ سامسونج في شحن الهواتف الذكية المطلوبة مسبقًا اليوم وستعرض الهاتف Galaxy Z Fold 2 للبيع العام يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 18 سبتمبر. في غضون ذلك، يجب أن يكون المستهلكين في كوريا الجنوبية قادرين على طلب واحد من أحد متاجر التجزئة عبر الإنترنت أو تجربة حظهم في متاجر Samsung Digital Plaza، والتي يُقال أنها تعرض بعض الوحدات للبيع.

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بالمناسبة، أثبتت نسخة Thom Browne أنها تحظى بشعبية كبيرة أيضًا، فقد تردد أن شركة سامسونج تلقت أكثر من 230 آلف تسجيل مسبق على هذه النسخة مما جعلها تضطر إلى اللجوء إلى نظام اليانصيب لأنه لم يتم تخصيص سوى 1000 وحدة من هذه النسخة من أصل 5000 وحدة المتوفرة عالميًا، للسوق الكوري.