شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 تنبؤات عن iPhone 12 مستوحاة من مواصفات الأيباد وساعة أبل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تظهر سلسلة هواتف iPhone 12 فى حدث أبل الذى أقيم يوم أمس، وهذا ما كنا نتوقعه، لكن على الرغم من أن البعض كان يحبس أنفاسه من أجل الكشف المفاجئ عن سلسلة هواتف iPhone 12 إلا أن الوضع الآن يشير إلى أننا سنرى سلسلة الهواتف المرتقبة من أبل فى أكتوبر.

وأطلقت أبل أربعة أجهزة رئيسية فى حدث أبل وهم آيباد الجديد و iPad Air 4 وApple Watch 6، و(Apple Watch SE إلى جانبApple One ، وهى حزمة اشتراك جديدة لتطبيقات أبل.

لكن هل يمكن للمنتجات الجديدة التى تم الكشف عنها فى يوم أمس أن تخبرنا شيئًا عن iPhone 12 القادم؟ هناك الكثير من المزايا الجديدة وبعض التغييرات المثيرة للاهتمام فى الأجهزة والتى يمكن أن تقدم لنا بعض المؤشرات، حيث إننا توصلنا إلى قائمة من 6 تنبؤات حول iPhone 12 بناءً على ما تعلمناه عن أجهزة آيباد الجديدة وساعات أبل والاشتراك الجديد الخدمات.

مستشعر بصمة جانبي:

يعد iPad Air 4 الجديد أول منتج من أبل يحتوى على Touch ID مدمجًا فى زر مثبت على الجانب بدلاً من وجود زر فى المقدمة كما هو الحال فى أجهزة أيفون القديمة والأجهزة اللوحية ، أو Face ID مثل أجهزة أيفون الجديدة و .iPad Pro

هذا التغيير منطقى، حيث يرتدى الجميع قناع الوجه أو ما يسمى بالكمامة فى الوقت الحاضر، ولا تعمل ميزة Face ID عند إخفاء بعض معالم الوجه، كما تحتاج أبل إلى الانتقال إلى مستشعرات بصمات الأصابع المادية لتقنيتها الجديدة.

فهل يمكن أن يحتوى جهاز iPhone 12 على مستشعر بصمة جانبي؟ من الممكن حدوث ذلك، فالهاتف سيحتوى على أزرار على الجانب – لذلك لن يمثل تغييرًا كبيرًا فى التصميم – والتبديل من Face ID إلى Touch ID يمكن أن يمكّن أبل من إسقاط الشق الكبير.

معدل تحديث الشاشة:

كانت الشائعات تشير إلى أن هاتف iPhone 12 لديه معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز، وهى خطوة كبيرة مقارنة بأجهزة أيفون السابقة التى تمسكت بمعدل التحديث 60 هرتز الذى معدل التحديث القياسى للهواتف لسنوات.

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كما استخدمت أبل معدلات تحديث عالية فقط فى طرازات iPad Pro ، التى تستخدم التحديث المتغير مع تغيير المعدل تلقائيًا اعتمادًا على ما تفعله.

كما كانت هناك شائعات أيضًا تشير إلى أن أبل لم تتمكن من الحصول على معدلات تحديث تبلغ 120 هرتز فى الوقت المناسب، لذلك ربما هواتف أيفون المرتقبة ستأتى مع 60 هرتز.

USB-C:

أشارت بعض الشائعات إلى أن iPhone 12 سيأتى مع منفذ USB-C قياسى بدلاً من منفذ Lightning الخاص بشركة أبل، وهذا من شأنه أن يسمح للهاتف بتقديم شحن ونقل للبيانات أسرع من أجهزة أيفون السابقة.

لا يوجد شاحن داخل الصندوق:

إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل التى تمت مناقشتها فى تسريبات وشائعات iPhone 12 هى ما إذا كان سيأتى مع شاحن داخل الصندوق أم لا، حيث سيؤدى التخلى عن ذلك إلى إجبار المستخدمين على شراء شاحن خاص بهم، ولكنه سيقلل من النفايات الإلكترونية، مما سيكون مفيدًا للبيئة.

تم التأكيد على أن Apple Watch 6 لن تأتى مع لوحة شحن حيث سيكون عليك شراء لوحة جديدة أو استخدام لوحة قديمة لشحن ساعتك الذكية.

A14 Bionic:

يحوى أيفون 11 على مجموعة شرائح A13 Bionic ، ومن المحتمل أن يكون لدى iPhone 12 شريحة A14 Bionic كما يحتوى iPad Air 4 الجديد أيضًا على مجموعة الشرائح هذه، لذلك من المفترض أن تأتى هواتف أيفون المرتقبة مع A14 Bionic

المزيد من التطبيقات المثبتة على الهاتف:

تأتى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من أبل مع الكثير من التطبيقات المثبتة عليها، مثل Apple TV و(Apple Podcasts على جهازك سواء كنت ترغب فى ذلك أم لا – وقد يزداد هذا الموقف سوءًا مع إطلاق Apple One .

تجمع Apple One بين Apple News و Apple Fitness والمزيد فى حزمة اشتراك واحدة كبيرة، وكما هو الحال مع بعض التطبيقات الأخرى للعلامة التجارية، يمكنك التأكد من أنها ستدخل إلى أجهزة أبل لتشجيعك على تجربتها وشرائها.