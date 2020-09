شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مزايا تصل لهاتفك الأيفون مع طرح نظام IOS 14 الجديد.. صورة داخل صورة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حديثها الرئيسى أمس الثلاثاء، أصدرت شركة أبل بعض الإعلانات المهمة وكشفت عن الجيل التالى من iPad Air، وApple Watch Series 6، وApple Watch SE الجديد كليًا بأسعار معقولة، وتطبيق Fitness + لمستخدمى Apple Watch، وغيرها.

كما قال عملاق التكنولوجيا أيضًا إنه سيتم إطلاق أحدث برامج iOS 14 اليوم أى 16 سبتمبر للهواتف أيفون11 وiPhone 11 Pro و11 Pro Max وiPhone XS وiPhone XS Max وiPhone XR وiPhone X وiPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone 7 Plus وiPhone 6s وiPhone 6s Plus وiPhone SE (الجيل الأول) وiPhone SE (الثانى الجيل السابع) وiPod touch (الجيل السابع)، والذى يوفر مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، وفيما يلى نعرض أبرز المميزات التى ينبغى أن يتطلع إلي المستخدمين كما يلى:

أهم مزايا iOS 14 :

-يمكنك إضافة Smart Stack، وهى مجموعة من الأدوات التى يمكنك التمرير خلالها والتى تستخدم على الجهاز لإظهار الأداة الصحيحة فى الوقت المناسب بناءً على عوامل مثل الوقت والموقع والنشاط، فعلى سبيل المثال، قد ترى أداة Apple News فى الصباح، وأحداث التقويم أثناء النهار، ووقت التنقل من خرائط أبل فى المساء.

- يمكن لمكتبة التطبيقات الجديدة تنظيم جميع تطبيقاتك تلقائيًا وترتيبها حسب الفئة. يعرض التطبيقات المقترحة بناءً على الوقت أو الموقع أو النشاط.

- هناك وضع "صورة داخل صورة" والذى يتيح لك الاستمرار فى مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة مكالمة FaceTime أثناء استخدام تطبيق آخر.

- يوفر أحدث برنامج أيضًا تطبيق ترجمة جديد تمامًا، مصمم للمحادثات عبر 11 لغة مختلفة، كل ما عليك فعله هو تحويل هاتفك إلى الوضع الأفقي والنقر على زر الميكروفون الفردي لقول شيء ما وسيتم ترجمته إلى اللغة التى تفضلها.

-علاوة على ذلك، مع iOS 14، يمكنك الرد مباشرة على رسالة محددة فى محادثة جماعية، ويمكنك عرض الردود فى المحادثة الكاملة أو كسلسلة محادثات خاصة بهم لعرض أكثر تركيزًا.