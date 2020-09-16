شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لإصلاح مشكلة عدم ظهور التنبيهات فى ساعة أبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتوقف ساعة أبل الذكية Apple Watch الخاصة بك عن تلقى الإشعارات الواردة من تطبيقاتك المختلفة، مثل: الرسائل النصية أو المكالمات الواردة، أو إشعارات البريد الإلكترونى، على الرغم من تأكدك أن الساعة مقترنة بشكل صحيح مع هاتفك، مما يجعلك تتساءل كيف يمكنك إصلاح ذلك؟، إليك 5 طرق لإصلاح مشكلة عدم ظهور الإشعارات فى ساعة أبل الذكية:

1- تأكد من أن ميزة الإشعارات قيد التشغيل فى هاتفك:

إذا قمت بإيقاف تشغيل الإشعارات فى أى تطبيق، مثل: تطبيق النشاط (Activity ) فى هاتفك، ولم تقم بتفعيلها مرة أخرى لأى سبب من الأسباب، فبالتأكيد لن ترى أى إشعارات فى واجهة ساعة أبل الذكية، ولإصلاح ذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الساعة) Watch فى هاتف أيفون.

اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.

اضغط على التطبيق الذى تريد رؤية إشعاراته، ثم قم بتفعيل خيار (السماح بالإشعارات).

بالنسبة إلى التطبيقات الأخرى، مثل: الرسائل، تأكد من تحديد خيار (Mirror my iPhone).

وإذا كنت تستخدم تطبيقًا تابعًا لجهة خارجية، تأكد من أن خيار (Mirror iPhone alerts from ) قيد التشغيل.

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2- تأكد من أن هاتف أيفون متصل بشبكة الإنترنت:

بعض تطبيقات الجهات الخارجية، مثل: تطبيق واتس آب لا تُرسل الإشعارات إلى ساعة أبل الذكية إلا إذا كان هاتف أيفون متصلًا بشبكة الإنترنت، سواء عبر اتصال الواى فاى أو بيانات الهاتف، ومن ثم يجب عليك تفعيل الاتصال بالإنترنت لتلقى الإشعارات.

3- قم بتحديث نظام التشغيل فى ساعة أبل الذكية وهاتف أيفون.

فى بعض الأحيان، قد يتأثر إرسال الإشعارات إلى ساعة أبل الذكية بسبب عدم تحديث نظام التشغيل الخاص WatchOS، أو عدم تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف iOS، لحل هذه المشكلة يجب عليك تحديث كل منهما.

لتحديث نظام تشغيل ساعة أبل الذكية فى هاتف أيفون، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الساعة) Watch فى هاتف أيفون .

فى هاتف أيفون اضغط على خيار (عام)، ثم اختر (تحديث نظام التشغيل) Software Update.

اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and Install.

إذا شاهدت خيار (التثبيت الآن) Install Now فهذا يعنى أن هناك تحديثًا جديدًا يجب عليك تثبيته، اضغط عليه واتبع التعليمات التى تظهر لك .

4- إعادة تعيين مزامنة البيانات:

إذا كنت تواجه مشكلة فى تلقى الإشعارات فى ساعة أبل الذكية من تطبيقات محددة، مثل: تطبيق التقويم أو جهات الاتصال، فيجب عليك إعادة تعيين مزامنة البيانات من جديد للبدء بتلقى الإشعارات، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الساعة) Watch فى هاتف أيفون .

فى هاتف أيفون اضغط على خيار (عام) General.

قم بالتمرير للأسفل، ثم اضغط على خيار (إعادة تعيين) Reset.

فى النافذة التى تظهر لك، اضغط على خيار (إعادة تعيين مزامنة البيانات) Reset Sync Data.

5- قم بإلغاء إقران الجهازين وأعد إقرانها مرة أخرى:

إذا كنت لا تزال تواجه مشاكل فى تلقى الإشعارات فى ساعة أبل الذكية، فيجب عليك إلغاء إقران الجهازين، ثم أعد إقرانهما مرة أخرى، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) .

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (إعادة تعيين) Reset ، ثم اختر (مسح جميع المحتويات والإعدادات) Erase All Content and Settings.

افتح تطبيق (الساعة) Watch.

اضغط على علامة التبويب (ساعتي) My Watch.

اضغط على أيقونة (i) بجوار الساعة التى تريد إلغاء إقرانها .

بجوار الساعة التى تريد إلغاء إقرانها اضغط على خيار (إلغاء اقتران ساعة أبل) Unpair Apple Watch ، ثم اضغط مرة أخرى للتأكيد .

، ثم اضغط مرة أخرى للتأكيد وبعد ذلك؛ قم بإقران الجهازين مرة أخرى .

فى ساعة أبل الذكية:فى هاتف أيفون: