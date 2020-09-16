انطباعات iPad 2020 المواصفات والمميزات والإمكانيات مع السعر

الوصول سريعاً لـ :

iPad 2020 الحهاز اللوحي الأقوى في فئة منخفضة. اطلقته Apple يوم 15 سبتمبر 2020 في مؤتمرها بذلك اليوم. هو لا يحمل تحديثات كبيرة عن جهاز iPad 2019 فهو بفارق بسيط جدًا عنه. ولكنه لازال بنفس التصميم ونفس المواصفات الداخلية تقريبًا وبدون اختلافات كبيرة. في هذا المقال سنناقش الـiPad 2020 الجديد. لنعرض مواصفاته ومميزاته وعيوبه والتعليق على سعره. وان كان يناسب سعره فعلًا ام لا فأكمل القراءة

مواصفات iPad 2020

المعالج Apple A12 Bionic الشاشة بحجم 10.2 بوصة من نوع Retina IPS LCD بدقة 1640×2160 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32GB او 128GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 8MP مع فتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 1.2MP مع فتحة عدسة f/2.2 البطارية غير معلنة

انطباعات iPad 2020 – المميزات

الأداء

Advertisements

الأداء اول نقطة فارقة هنا في هذا الجهاز. الجهاز يأتي بمعالج محدث هو Apple A12 Bionic الذي يعد تحديثًا من المعالج Apple A10 Fusion المتواجد في الجيل السابق. الجيل الجديد من المعالج يعد بأداء افضل بنسبة 40% و اداء رسومي اقوى بنسبة 200%. و هذا افضل للألعاب و للبرامج الثقيلة و المختلفة. مع حرية اكبر في تعدد المهام وهذا هو الهدف الأساسي من الجهاز اللوحي ان يعطيك تجربة تعدد مهام ممتازة وقريبة من اجهزة الكمبيوتر بشكل اكبر. وتنجح اجهزة iPad في ذلك بشكل كبير

الشاشة

شاشة الجهاز عادية من نوع Retina IPS LCD بدقة 1080×2160 و بمعدل تحديث 60Hz لا شئ مميز جدًا فيها ولكنها جيدة جدًا حيث اني مع تجربة مع شاشة الجيل السابق فالشاشة ممتازة في توازن الألوان و عرض الوان حقيقية و واقعية ليست فاقعة Over Saturated. وهذا جيد للتعديل على الصور والتغيير بها. كما ان الشاشة بحساسية لمس ممتازة لاعيب فيها. الشاشة يعيبها حوافها الكبيرة فتصميم الجهاز لم يختلف هذه المرة كثيرًا.

الإكسسوارات

لتجربة اكثر امتيازًا فإن Apple تقدم في هذا الجهاز دعم لـ Apple Pencil الجيل الأول. مع دعم لحافظة بها لوحة مفاتيح Keyboard Cover ملائمة للجهاز تتصل به عن طريق Connector pins موجودة بأسفل الجهاز في وضع Landscape هذه الحافظة تساعد على الإقتراب من تجربة الكمبيوتر بشكل كبير وتنجح اكسسوارات Apple في هذا صراحة. كما ان القلم سيساعد على استعمال الجهاز في الكتابة و الرسم بشكل ممتاز جدًا. استعمال الأقلام الذكية مع الأجهزة اللوحية امر مميز و جميل جدًا

مميزات اخرى

سماعات الجهاز الـStereo رغم سوء توزيعها

الجهاز لازال يحمل مدخل السماعات 3.5mm

تجربة iPadOS الممتازة و المثالية لأي جهاز لوحي

انطباعات iPad 2020 – العيوب

اختيارات الذاكرة

اختيارات الذاكرة في الجهاز ليست جيدة من رأيي فإختيار الشركة ان تستعمل ذاكرة 32GB مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3GB ليس امرًا جيدًا فهذه الخيارات ليست جيدة نهائيًا. الآن نحن في عام 2020 و انا على هاتف امتلك 128GB من الذاكرة استهلك منهم 40GB بسبب التطبيقات وبعض الصور. الذاكرة الداخلية على الجهاز سيئة. في نفس الوقت اختيار 64GB -رغم انه قليل- غير متوفر هنا. فلماذا؟ اختيارات الذاكرة في iPad 2020 غير موفقة جدًا.

عيوب اخرى

السماعات في اتجاه واحد فلا تعطي افضل تجربة صوتية

كان من الأفضل اضافة مدخل ذاكرة خارجية

لازالت Apple تستعمل مدخل lightning في الجهاز كان من الأولى استعمال Type C

سعر iPad 2020

سعر الجهاز لأقل نسخة هو 330 دولار. هذه نسخة بسعة 32GB داخلية مع Wifi لا يوجد دعم للـLTE. اعلى نسخة سعرها هو 560 دولار. بسعة 128GB مع دعم للـLTE بتحويل العملة فالأسعار لأقل نسخة ستعادل 5200 جنيه لأقل نسخة و 8815 جنيه لأعلى نسخة فالأسعار جيدة و لكن اتوقع ان تصبح اغلى قليلًا في مصر فسعر الجيل السابع كان 7300 جنيه لأقل نسخة في مصر فلذلك اتوقع ان تكون الأسعار اعلى من ذلك. المنافس لهذا الجهاز هو Galaxy Tab S6 Lite الذي يصدر بتجربة Android لهاتف محمول كاملة لا يجمل حتى مميزات Samsung Dex فلا اتوقع له ان يستطيع منافسة جهاز Apple. يمكنك التحقق من سعر الجهاز و اسعار النسخ من خلال موقع Apple Store

اقرأ ايضًا