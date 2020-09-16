تكنولوجيا: ابل تقدم برنامج AppleCare Plus الآن بتجربة أفضل في دعم المستخدمين مع رسوم أقل للإستبدال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دفعت شركة ابل ببعض التحسينات في برنامج الضمان AppleCare Plus مؤخراً، والذي يدعم المستخدمين بتغطية للإصلاحات في نطاق أوسع الآن، مع رسوم أقل للإستبدال.

عقدت شركة ابل حدث Time Flies بالأمس للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة وبرمجيات الشركة، وبالتزامن مع إنطلاق هذا الحدث رصد موقع MacRumors بعض التغييرات الهامة في برنامج الضمان الخاص بشركة ابل AppleCare Plus.

ويقدم برنامج ابل للضمان AppleCare Plus الآن تغطية للإصلاحات في اثنان من الحالات من التلف العرضي للأجهزة كل 12 شهراً، أي بمجموعة 4 من الإصلاحات على مدار عامين، وهي مدة الضمان التي تمنحها ابل للأجهزة.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن تشمل التغطية هواتف الأيفون إلى جانب أجهزة ابل الأخرى التي تدخل في برنامج AppleCare Plus، والتي تشمل سماعات AirPods، وApple TV، وساعات Apple Watch، وسماعات Beats، و HomePod، وأجهزة الآيباد، و iPod Touch، وأجهزة ماك، وأيضاً Pro Display XDR.

ومن المقرر أن تظهر التغييرات الجديدة في البرنامج عبر موقع AppleCare Plus الرسمي، كما أضافت ابل مميزات اخرى لبرنامج الضمان، تقدم لستخدمي هواتف الأيفون بشكل خاص، حيث تأتي رسوم تغطية السرقة أو فقدان الهاتف الآن ثابتة بقيمة 149 دولار لكافة إصدارات هواتف الأيفون، أي أقل من الرسوم السابقة التي وصلت إلى 269 دولار.

يذكر أن برنامج AppleCare Plus يتوفر للمسخدمين عند شراء الأجهزة الجديدة خلال 60 يوم من شراء الجهاز، كما يأتي البرنامج بتكلفة متغيرة وفقاً لفئة الجهاز، وتتوفر الخدمة برسوم للمرة الواحدة 200 دولار، أو رسوم شهرية بقيمة 10 دولار لمدة 24 شهر.

المصدر

اعلان





