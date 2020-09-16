تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن جهاز MatePad 5G اللوحي بمعالج Kirin 820

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي رسمياً اليوم جهاز MatePad 5G اللوحي الذي ينطلق بمعالج Kirin 820، وحجم 10.4 إنش في الشاشة، وميزة دعم تقنية Wi-Fi 6.

يعد جهاز MatePad 5G اللوحي نموذج 5G من إصدار الشركة السابق MatePad 10.4 الذي جاء بسعر 280 دولار للنموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، كما يأتي بمستوى أقل من إصدار الشركة المميز MatePad Pro 5G الذي انطلق بسعر 785 دولار.

يتميز جهاز MatePad 5G اللوحي بمعالج Kirin 820 المميز ب4 من أنوية Cortex-A76، وكرت الشاشة Mali-G57 MP6 التي تقدم سرعة أعلى بنسبة 30%، كما يأتي هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

كما يتميز جهاز MatePad 5G بشاشة IPS LCD بحجم 10.4 إنش، بدقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يضم الجهاز مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، وأيضاً مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية، كما يضم الجهاز عدد 4 من المكبرات الصوتية، وأيضاً 4 من الميكروفونات.

أيضاً يدعم جهاز MatePad 5G بطارية بقدرة 7250 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 W، حيث يمكن شحن نسبة 30% خلال 30 دقيقة، بينما يتم شحن الجهاز بشكل كامل خلال ساعتين ونصف، كما يدعم الجهاز الشحن عبر منفذ USB-C، بينما لا يضم الجهاز مدخل 3.5 مم للسماعات، لكن كبديل يشمل محتوى الصندوق محول من USB C إلى مدخل 3.5مم.

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ويتوافق جهاز MatePad 5G اللوحي مع ملحق غطاء لوحة المفاتيح وقلم M-Pencil stylus، كما ينطلق بواجهة EMUI 10.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، كما يدعم المستخدم بوضع سطح المكتب، لدعم المستخدم بتجربة تحاكي جهاز حاسب محمول صغير الحجم.

ومن المقرر أن يتوفر MatePad 5G من هواوي اليوم للحجز المسبق عبر Vmall.com في السوق الصيني، كما يتوفر بألوان الأبيض والرمادي.

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