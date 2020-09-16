الإعلان رسميًا عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad 5G، ويُكلف إبتداءً من 473$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإطلاق جهاز Huawei MatePad Pro 5G قبل بضعة أسابيع بإعتباره جهاز لوحي راقي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن هذا الجهاز يُكلف إبتداءً من 785 دولار أمريكي. الجهاز اللوحي Huawei MatePad 10.4 من ناحية أخرى يُعتبر أرخص بحيث يُكلف 280 دولار أمريكي فقط، ولكنه غير متوافق مع شبكات 5G. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Huawei الآن إزاحة الستار رسميًا عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad 5G ليكون بمثابة الخيار الوسط، فهو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويُكلف 473 دولار أمريكي مما يعني أنه أرخص بكثير من Huawei MatePad Pro 5G.

جهاز Huawei MatePad 5G الجديد يضم شاشة IPS LCD بحجم 10.4 إنش وبدقة 2000×1200 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلاً عن بطارية بسعة 7250mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W مما يسمح بشحن 30 في المئة من هذه البطارية في غضون نصف ساعة، والبطارية كاملة في غضون ساعتين ونصف.

هذا الجهاز اللوحي الجديد من شركة Huawei يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا أخرى بدقة 8 ميغابكسل أيضًا في الخلف، ويضم كذلك أربع مكبرات للصوت وأربع ميكروفونات، فضلا عن منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فهو يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

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كما يمكنك أن تتوقع، فهذا الجهاز اللوحي متوافق مع عدد من الملحقات التابعة لشركة Huawei، بما في ذلك لوحة المفاتيح Huawei Keyboard Cover، والقلم الإلكتروني Huawei M-Pencil. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم خاصية تحويل الجهاز اللوحي إلى حاسوب محمول صغير من خلال تغيير واجهة المستخدم.

عمومًا، جهاز Huawei MatePad 5G الجديد متاح الآن بالفعل للطلب المسبق من متجر Vmall مقابل 473 دولار أمريكي باللونين الأبيض والرمادي. وللآسف، ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.