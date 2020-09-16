Sony تنفي التقارير حول خفضها لعدد الوحدات التي سيتم إنتاجها من Playstation 5

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الذي تستعد فيه شركة Sony للإعلان رسميًا عن أسعار جهاز Playstation 5 القادم، ذكرت وكالة الأنباء Bloomberg أنه قد تكون هناك مشكلة محتملة خلف الكواليس. ووفقا لتقريرها، فقد خفضت شركة Sony توقعاتها على مستوى الإنتاج من 15 مليون وحدة إلى 11 مليون وحدة.

تم الإشارة إلى معدل العائد الضعيف للمعالج الخاص المصمم لجهاز Playstation 5 كسبب وراء ذلك، ولكن تدخلت شركة Sony الآن لنفي تلك التقارير بحيث صرحت بالقول : ” في حين أننا لا نصدر التفاصيل المتعلقة بالتصنيع، فإن المعلومات التي قدمتها وكالة الأنباء Bloomberg خاطئة. لم نقم بتغيير عدد الوحدات المطلوب إنتاجها من جهاز Playstation 5 منذ بدء الإنتاج الضخم “.

تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الأولية التي أبلغت عنها وكالة الأنباء Bloomberg كانت منخفضة بحيث كانت تصل إلى 6 ملايين وحدة، لذلك من الواضح أن هناك الكثير من التخمين. على أي حال، نأمل أن تكون شركة Sony قادرة على صنع ما يكفي من وحدات Playstation 5 لتلبية الزيادة الحتمية في الطلب خلال موسم العطلات. في هذه الأثناء، لا تنسى العودة إلينا في وقت لاحق لمعرفة أسعار Playstation 5 والنسخة الرقمية منه.

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لقد أعلنت شركة مايكروسوفت بالفعل أنها ذاهبة لإطلاق جهاز Xbox Series S مقابل 300 دولار أمريكي، وجهاز Xbox Series X مقابل 500 دولار أمريكي في اليوم العاشر من شهر نوفمبر المقبل علمًا أنهما سيكونا متاحين للطلب المسبق بدءًا من 22 سبتمبر. وفي الوقت نفسه، تُشوق شركة Nintendo لإطلاق نسخة 4K من جهاز Nintendo Switch في العام المقبل.