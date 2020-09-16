آبل تنجح في بيع أكثر من 500 مليون جهاز iPad حتى الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - في الحدث الكبير الذي عقدته يوم أمس، كشفت شركة آبل عن شيء مثير للإهتمام يتعلق بالمبيعات. إتضح أن الشركة تمكنت بالفعل من بيع أكثر من 500 مليون جهاز لوحي، وذلك منذ ظهور أول جهاز iPad في العام 2010.

هذا ليس تصريحًا عابرًا، فهذه هي المرة الأولى التي تمنحنا فيه شركة آبل أي رقم متعلق بمبيعات أجهزتها اللوحية منذ العام 2018، فعادة ما تلتزم الشركة بالسرية بشأن هذه الأشياء ما لم يكن لديها شيء لتتباهى به، كما فعلت اليوم. في هذه الحالة يسعدها إخبارك بمدى نجاح منتجاتها المختلفة.

عند الحديث عن أجهزة iPad، فإن 53 في المئة من العملاء الذين يشترون واحدًا الآن يشترونه لأول مرة على الإطلاق، لذلك من المحتمل أن يعني هذا أن سوق الأجهزة اللوحية لا يزال ينمو، وخاصة مع ظروف الوباء المكتشفة حديثًا. أكدت شركة آبل أيضًا أن أجهزة iPad تتمتع بأكبر قدر من رضا العملاء مقارنة بأي جهاز لوحي آخر.

للتأكد من بيع المزيد منها في المستقبل القريب، كشفت شركة آبل يوم أمس النقاب عن iPad Air 2020 والذي يمكنكم معرفة المزيد عنه هنا، وعن iPad 2020 الذي يمكنكم معرفة المزيد عنه هنا.