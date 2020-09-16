خدمة بث الألعاب السحابية Xbox Game Pass Ultimate متاحة الآن في 22 دولة

فاطمة أيت طالب - دبي - خدمة بث الألعاب السحابية Microsoft xCloud من مايكروسوفت أصبحت متوفرة بشكل رسمي في 22 دولة. ومن بين هذه الدول الـ 22 التي تتوفر فيها الخدمة نجد كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أوروبا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. إعتبارًا من الإطلاق الأولي، سيكون بإمكان اللاعبين بث أكثر من 150 لعبة مباشرة على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب الشخصي أو جهاز Xbox.

الخدمة الجديدة والتي يُطلق عليها رسميًا إسم ” Xbox Game Pass Ultimate ” تُكلف 14.99 دولار أمريكي في الشهر وتتيح لك بث الألعاب مباشرة من مايكروسوفت، ولا تتطلب إمتلاك جهاز Xbox. ومع ذلك، ستحتاج إلى شراء Xbox أو وحدة تحكم متوافقة. تذكرنا مايكروسوفت بأن خدمة بث الألعاب السحابية لا تزال في المرحلة التجريبية.

يمكن للمشتركين الجدد الإشتراك بمبلغ 1 دولار في الشهر الأول قبل دفع الرسوم الكاملة البالغة 14.99 دولار أمريكي شهريًا. للتذكير، يتم تضمين Xbox Live Gold أيضًا في الإشتراك.

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إذا كنت تتساءل عما إذا كنت ستتمكن من إستخدام Xbox Game Pass Ultimate على جهاز iOS، فلن يحالفك الحظ. في الشهر الماضي، أكدت شركة آبل أن خدمة بث الألعاب هذه تنتهك سياسات متجر التطبيقات الخاص بها لأن آبل وجدت أنه من الضروري الموافقة على كل لعبة سيتم تشغيلها من خلال الخدمة.