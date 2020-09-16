Apple Watch هي قلب حملة نمط الحياة الصحية الجديدة في سنغافورة

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فاطمة أيت طالب - دبي - تحاول شركة آبل تصوير نفسها كشركة تقنية موجهة للصحة، وتُعد الشراكة الأخيرة خطوة رائعة إلى الأمام. أبرمت شركة آبل صفقة مع حكومة سنغافورة لإستخدام ساعتها الذكية لتشجيع المواطنين على إتباع نمط حياة صحي في هذا البلد الآسيوي.
سيتمكن المواطنون من تتبع نومهم وحركتهم وطعامهم وتركيزهم من خلال أجهزة iPhone والساعات الخاصة بهم في منصة تُدعى LumiHealth.
تم تطوير LumiHealth خصيصًا لتلبية إحتياجات المستخدمين السنغافوريين. تم تصميمها من قبل مجلس تعزيز الصحة في البلاد، وذلك كجزء من مبادرة الأمة الذكية التي أطلقتها الحكومة المحلية، بهدف الإستفادة من التكنولوجيا لتقديم النصح والفوائد والمساعدة لتبني نظام الحياة الصحي للأفراد والشركات.
بمساعدة التكنولوجيا والرؤى السلوكية، يمكن للتطبيق ” أن يتيح للسنغافوريين والمقيمين من تبني عادات صحية من خلال التذكيرات الشخصية والبرامج والأنشطة الرياضية وتقديم الحوافز “. ووفقا للبيان الصحفي، فقد قام مطورو LumiHealth لجعل كل هذا مثيرًا للإهتمام بتطبيق مستكشف يوجه المستخدمين من خلال المهام على أساس العمر والجنس والوزن. كما أنه يساعد في الوصول إلى الأهداف المحددة فيما يخص عدد الخطوات، ويشجعهم على السباحة واليوغا وغيرها من الأنشطة.
منصة LumiHealth قادرة أيضًا على إضافة تذكيرات للفحوصات الطبية والروتينية. بعد كل شيء، ينبغي على الجميع أن يتطلع إلى زيارة طبيبه بإنتظام لتتبع حالته الصحية.
التحذير الوحيد من تطبيق LumiHealth هو أنه ليس مجانيًا، فهذا التطبيق جاهز للطلب المسبق على متجر Apple App Store، وسيتم تقديم خطط دفع مفصلة لبرنامج مدته سنتان إعتبارًا من أواخر شهر أكتوبر المقبل. ومع ذلك، يمكن للمواطنين النشطين إسترجاع بعض من أموالهم لأن المنصة تقدم مكافآت تصل إلى 280 دولار أمريكي.
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