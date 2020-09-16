شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة الصينية، اليوم الأربعاء، أنها تنفذ بنشاط اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وقال نائب وزير البيئة الصيني "تشاو يينغ مين" – في تصريح اليوم ببكين خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون- إن الصين كدولة نامية مسؤولة، تواصل جهودها لبناء حضارة إيكولوجية عالمية، وتشارك بنشاط في عملية الإدارة البيئية العالمية.

وأضاف "مين" أن الصين ستبذل جهودا مكثفة في المرحلة القادمة، لتعزيز تطبيق اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، مع الالتزام بدعم التعددية وتعزيز التعاون العالمي في صيانة البيئة الإيكولوجية، والتنفيذ الصارم للمهام المختلفة لبنود الاتفاقية لضمان تحقيق أهدافها، وترقية نظام الحوكمة وقدراتها بشكل شامل، والمساهمة في التنفيذ المستدام للاتفاقيات الدولية.