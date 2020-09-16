طريقة تحويل الصورة إلى رابط مجاناً

الوصول سريعاً لـ :

عندما نقول أننا نرغب في تحويل الصورة إلى رابط فإن مانعنيه بهذه الجملة هو أننا نرغب برفع الصورة على خادم تخزين سحابي ومشاركة رابطها بدلاً من إرسالها عبر تطبيقات الدردشة والتواصل الاجتماعي.

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها تحويل الصورة إلى رابط على حسب المنصة التي ستستخدمها سواءً كانت هاتف محمول وإن كان اندرويد او IOS او كان جهاز كومبيوتر وهكذا.

وهناك أيضاً طرق ثابتة تفلح مع جميع المنصات مهما كانت المنصة التي ستستخدمها سواء ً كانت هاتف محمول أو جهاز كومبيوتر .

بالطبع سوف نذكر جميع الطرق في موضوعنا اليوم .

مميزات تحويل الصورة إلى رابط :

قد يبدو أنه من الأسهل أن تقوم بمشاركة الصور مباشرةً من برامج مشاركة الصور أو من خلال برامج التواصل الاجتماعي المتنوعة مثل الفيس بوك والواتس آب وغيرها.

لكن في الحقيقة فإن عملية إرسال الصور عبر هذه البرامج تجعل الصور تضغط وتخسر كثيراً من جودتها ودقتها وهذا يعني أن جودة الصور سوف تصبح اقل بشكل كبير عن الوضع الأصلي لها لذا إليكم أهم مميزات تحويل الصورة إلى رابط :

الإحتفاظ بجودة الصورة ونقاءها دون أن يتأثر ودون أن يتم ضغطها .

الاحتفاظ بصورة لمدة طويلة للغاية دون القلق من أن يتم مسحها أو هكذا.

امكانية مشاركة نفس الصورة مع نفس الشخص دون الحاجة إلى رفعها أكثر من مرة على مختلف منصات التواصل.

إمكانية مشاركة الصور عبر الإيميل والمنتديات المختلفة .

برنامج تحويل الصورة إلى رابط :

هناك الكثير من البرامج التي يمكنك الاعتماد عليها لتحويل الصورة إلى رابط بكل سهولة ولأن الغالبية العظمى من المستخدمين تمتلك حسابات Gmail او هواتف أندرويد فإن الطريقة التي سنذكرها اليوم هي باستخدام برنامج Google Drive .

يمكنك رفع الصور وتحويلها إلى رابط على جوجل درايف حتى وإن كنت تمتلك جهاز IOS فهذا الأمر ليس حكراً وليس مميزاً فقط لمالكي هواتف الاندرويد .

طريقة تحويل الصورة إلى رابط :

الأمر بسيط للغاية، في الواقع كل ما عليك فعله هو البحث عن برنامج Google Drive وإن لم تكن تمتلكه على هاتفك قم بتثبيته :

بعدما تقوم بتثبيت البرنامج كل ما عليك فعله هو فتح البرنامج والتوجه إلى علامة الـ + الموجودة بأسفل الشاشة الرئيسية كما ترى بالأسفل :

الآن قم بالضغط على علامة upload الموجودة في المنتصف كما ترى أو إن كنت ترغب في التقاط صورة وتحويلها إلى رابط في التو واللحظة قم بالضغط على علامة الكاميرا ولكن لأننا نرغب في رفع صورة من الهاتف فسوف نقوم باختيار upload .

الآن قم بالضغط على Photos and videos كما ترى بالصورة بالأسفل، إن كنت ترغب في رفع ملفات أخرى يمكنك اختيار Browse ليفتح لك متصفح الملفات ولتتمكن من تصفح الملفات فيه بشكل سهل وسريع .

الآن بعدما تقوم برفع الصورة وتنتهي من عملية رفع الصورة كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة files الموجودة بأسفل البرنامج لتتوجه إلى الملفات الخاصة بك وتحدد الملف الجديد الذي قمت برفعه وفي حالتنا هو صورة.

قم بالضغط مطولاً على الصورة أو قم بالضغط على الثلاث نقاط الموجودة إلى جوارها لتفتح لك قائمة جانبية من خلالها قم بالضغط على كلمة Link Share واجعلها تبدو كالصورة الموجودة بالأسفل ثم قم بالضغط على Copy Link لتحصل على نسخة من الرابط وكل ما عليك فعله هو بعد ذلك هو إرسال هذا الرابط باستخدام وسيلة التواصل الاجتماعي التي ترغب في المشاركة بها.

Advertisements

طريقة تحويل الصورة إلى رابط على الكومبيوتر :

الطريقة مشابهة جداً ولكن بدلاً من ان تختار كلمة upload كل ما عليك فعله هو سحب الصورة وإلقاءها في مجلد Google Drive .

عندما تصل إلى الصورة وتنتهي من رفعها قم بالضغط عليها بزر الفأرة الأيمن ثم قم باختيار Get Sharable link كما ترى بالصورة بالاسفل :

الآن سيظهر لك مربع كالذي تراه بالأسفل قم بالضغط على زر Copy او قم بنسخ الرابط الذي تراه أمامك وهذا هو رابط الصورة الخاصة بك .

موقع تحويل الصورة إلى رابط أونلاين :

هناك طريقة أخرى أقل أمناً قليلاً من طريقة Google Drive ولكنها توفر عليك الكثير من الوقت والمساحة الخاصة بحسابك الخاص وهي استخدام أحد المواقع التي يمكنك رفع الصور عليها وتحويلها إلى رابط مباشرةً.

أحد أشهر هذه المواقع هو الموقع العربي Top4toP وهو من أقدم مواقع رفع الصورة على الإطلاق وطريقة استخدامه سهلة.

قم بفتح الصفحة الرئيسية للموقع عن طريق الضغط على هذا الرابط والتوجه إليه مباشرةً .

ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية بالشكل التالي :

إتبع الآن الخطوات بالترتيب :

قم بالضغط على رقم 1 لتقوم باختيار الملف الذي ترغب برفعه من على جهاز الكومبيوتر الخاص بك

ثم قم بالضغط على رقم 2 لتوافق على سياسة الاستخدام – إذا لم توافق لن يمكنك استخدام الخدمة –

ثم قم بالضغط على رقم 3 لتبدأ بعملية رفع الملفات .

عندما تنتهي عملية رفع الملفات ستجد النتيجة النهائية امامك كالتالي :

كل الطرق الموجودة أمامك معادا الرابط الأخير هي طرق لمشاركة الصورة.

يمكنك مشاركتها أيضاً من خلال الـ Qr Code الموجود إلى جانب الصورة .

كانت هذه جميع طرق رفع الصورة وتحويلها إلى رابط اونلاين مجاناً باستخدام برامج على الهاتف والكومبيوتر وبدون استخدام اي برامج على الاطلاق .

يمكنك ان تقرأ ايضاً : Google ليست محرك بحث تعرف على اهم الخدمات التي تقدمها