إطلاق iPad 2020 الجيل الثامن بتحديثات طفيفة

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iPad 2020 او ايباد الجيل الثامن اطلقته Apple في مؤتمرها يوم 15 سبتمبر عام 2020. الجهاز الجديد يعد تحديثًا طفيفًا من جهاز العام الماضي. جهاز ايباد 2019 كان من الأجهزة الجيدة جدًا و الذي عن تجربة معه فهو يحقق المطلوب من جهاز لوحي لعدة اعوام قادمة. لذلك الجهاز الجديد يبدو مميزًا. في هذا الخبر سنعرض الجهاز بشكل اولي. المواصفات و رأينا بالجهاز مع السعر. فأكمل القراءة.

مواصفات iPad 2020 الجيل الثامن

المعالج Apple A12 Bionic الشاشة بحجم 10.2 بوصة من نوع Retina IPS LCD بدقة 1640×2160 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 32GB او 128GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 8MP مع فتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 1.2MP مع فتحة عدسة f/2.2 Advertisements البطارية غير معلنة

ابرز ما في iPad 2020 الجيل الثامن

لا جديد في جهاز iPad الجديد غير انه بمعالج Apple A12 Bionic. وذلك بدلًا من Apple A10 Fusion الموجود في ايباد 2019. ايباد 2020 يعدك بالمعالج الجديد الذي سيساعد على تقديم افضل اداء ممكن في فئته من ناحية جهاز لوحي. خاصة ان هذا المعالج في iPhone XS و iPad Pro 2018 لازال يقدم تجربة اداء مميزة بدون اي مشاكل نهائيًا. المعالج يستطيع تشغيل اقوى الألعاب والبرامج بسهولة. كما انه يستطيع امداد الجهاز بالقوة المطلوبة لإنجاز العديد من المهام على الأيباد. مثل تعديل الصور والفيديوهات بدون مشاكل و بسهولة.

الجهاز الجديد ما هو الا تحديث لخط انتاج مفضل من رأيي لدى العديد من الناس. خط انتاج الـiPad من افضل خطوط انتاج Apple و تحديثها له امر جيد جدًا. مع اني كنت اتمنى ان ارى اعادة تصميم للجهاز. بدلًا من تصميم الـiPad القديم يمكن لـApple ان تبدأ بالإتجاه الى تصميم جديد مثلما فعلت في iPad Air 2020 حيث كان تصميمه الجديد مميزًا مثل iPad Pro و هذه خطوة يجب على Apple اتخاذها و اتمنى ان تتخذها العام القادم.

سعر iPad 2020 الجيل الثامن

يبدأ السعر من 330 دولار لأقل نسخة والتي تصدر بسعة 32GB داخلية مع Wi-fi. لادعم لشبكات LTE في هذه النسخة لكن يمكنك تخصيص الجهاز لتصل به الى سعة 128GB مع دعم لشبكات LTE مقابل 560 دولار. بنظرة الى السعر ايضًا لازال الأفضل في فئته. ولو انك في اعلى نسخة يمكنك ان تزيد 40 دولارًا و تشتري اقل نسخة من iPad Air 2020 الجديد. ولكن المنافس الأقرب لجهاز iPad 2020 هو Tab S6 lite من سامسونج. الذي لا يستطيع المنافسة خاصة ان جهاز سامسونج لا يحمل في النظام ما يساعده على تقديم تجربة جهاز لوحي متكاملة. يمكنك القاء نظرة على اسعار iPad الجديد من خلال موقع Apple Store من هنا

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