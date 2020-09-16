انطباعات iPad Air 2020 المواصفات والمميزات والإمكانيات مع السعر

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iPad Air 2020 افضل جهاز لوحي في العالم من رأيي تم اطلاقه رسميًا من Apple في مؤتمرها يوم 15 سبتمبر. الجهاز الجديد يأتي بمواصفات ممتازة جدًا و قيمة مرتفعة جدًا مقابل السعر مع تقديم افضل معالج لجهاز محمول لهذا العام هو Apple A14 Bionic الذي تعد Apple انه سيقدم تجربة ممتازة وجيدة جدًا في الجهاز. كما كتبنا تفاصيل الإعلان عن الجهاز سنكتب الآن مقالنا عن انطباعات الجهاز الجديد. ما مواصفاته و مميزاته؟. و العيوب و التعليق على السعر.

مواصفات iPad Air 2020

المعالج Apple A14 Bionic الشاشة بحجم 10.9 بوصة من نوع Liquid Retina IPS LCD بدقة 1640×2360 ذاكرة الوصول العشوائي غير معلن عنها ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 256GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 12MP مع فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 7MP مع فتحة عدسة f/2.0 البطارية غير معلنة – داعمة للشحن السريع بقدرة 20Watt

الإنطباعات عن iPad Air 2020 – المميزات

الأداء

معالج Apple A14 Bionic معالج جديد من Apple و اول معالج في العالم بدقة تصنيع 5nm. المعالج الجديد تعد Apple بأنه سيقدم اداءًا ممتازًا حيث انها تقول بأن الجهاز اقوى من اعلى اجهزة اللابتوب بنظام ويندوز مبيعًا بمقدار الضعف. و اقوى من اكثر اجهزة اندرويد اللوحية مبيعًا بمقدار 4 امثال. تعد Apple ان الجهاز سيكون ممتازًا في تقديم تجربة اداء مميزة جدًا. و ستتمكن من تعديل ملفات فيديو بدقة 4K بكل سهولة على هذا الجهاز كأنك تعمل على جهاز اللابتوب الخاص بك. مع امكانية التعديل على الصور وتحسينها بسهولة. المعالج الجديد كمواصفات تقنية اخرى بدقة تصنيع 5nm تقول Apple ان هذه المرة المعالج يحمل 11.8 مليار ترازنستور صغير و وحدة الذكاء الإصطناعي في المعالج تساعد على القيام بـ11 تريليون عملية في الثانية كما تزعم Apple. كل هذا ينتظر تجربة الجهاز لنعرف مدى مصداقية كلمات Apple الدعائية هذه المرة

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الشاشة

الشاشة من نوع Liquid Retina IPS LCD ليست مميزة بشكل كبير هي بمعدل تحديث 60Hz وتعد هي احد نقاط الضعف والفرق البارزة بين جهازي iPad Air 2020 و iPad Pro 2020 فالـPro يتفوق في الشاشة بمعدل تحديث 120Hz ولكن شاشة الـAir لاتزال تحتفظ بتقنيات الـTrue Tone مما يضمن ان الشاشة ستكون ممتازة في حالة الألوان وبسطوع مرتفع يصل الى 500 nits كما هو مروج له. فالأمر جيد بالنسبة للـiPad الجديد من ناحية الشاشة. بالطبع الشاشة تحتاج لنظرة قبل الحكم النهائي عليها لكن مواصفات الورق تعد بتجربة مميزة جدًا

الكاميرات

لا تتوقع من كاميرات اي جهاز لوحي ان تكون كاميرات عظيمة ككاميرات الهواتف المحمولة ففي الغالب تكون كاميرات الأجهزة اللوحية تؤد الغرض وفقط. للتصوير البسيط كتصوير المستندات و الأوراق فقط. لكن Apple استعملت كاميرا iPad Pro 2020 الأساسية بدقة 12MP وفتحة عدسة f/1.8 فنتوقع ان تؤدي هذه الكاميرا اكثر من غرضها و تخرج بصور عالية الدقة و الجودة سواء في اضاءة قوية او ضعيفة. مع كاميرا امامية لا جديد فيها مناسبة للإجتماعات و المحادثات عن طريق الإنترنت بشكل كبير. افضل من الـWebcam في لابتوب ويندوز. الكاميرا ينقصها التجربة. المواصفات على الورق تعدك بتجربة ممتازة. ولكن التجربة هي الحاكم النهائي

البطارية – انطباع وتوقع

اتوقع ان البطارية لن تقل عن 8000mah وربما تكون بنفس سعة الجيل السابقة التي كانت بسعة 8134mah وقد تزيد قليلًا ايضًا بسبب فرق حجم الشاشة. اذا صح توقعي هذا فإن البطارية بصحبة الشاحن السريع 20Watt ستكون توليفة نوعًا ما مثالية البطارية كبيرة الحجم هي مطلب كبير في الأجهزة اللوحية وشاشة بحجم 10.9 بوصة ستحتاج لبطارية قوية تمدها بالطاقة. السعة المرتفعة ستكون جيدة وقد تحقق فرصة الإستمرار ليوم كامل من الإستعمال بسهولة. ولكن هذا مجرد توقع وانطباع التجربة هي الحاكم النهائي في البطارية

دعم الإكسسوارات

مثل iPad Pro 2020 فإن iPad Air 2020 يدعم مجموعة اكسسوارات جيدة جدًا. بالطبع اتجدث عن Apple Pencil الجيل الثاني و الـMagic Keyboard الجديد الذي صدر مبكرًا هذا العام والذي ينقل تجربة الـiPad لمستوى آخر بتحويله الى اقرب شكل ممكن للـTablet بمفصلة تسمح لك برفع الجهاز بأكثر وضع مريح ممكن لك بسهولة. الـMagic Keyboard و الـApple Pencil هي اكسسوارات الـiPad Pro و الآن هي جزء اصيل من تجربة الـiPad Air الجديد. فهذه نقطة اضافية تحسب لـApple

مميزات اخرى

تخلت Apple عن مدخل Lightning اخيرًا في هذا الجهاز و اتجهت الى USB Type C

الجهاز به TouchID في زر الطاقة بالأعلى بدلًا من الـFaceID

سعر الجهاز الرخيص بالنسبة لمواصفاته

تجربة الجهاز الصوتية بتوزيع السماعات حول الجهاز

تجربة iPadOS الممتازة و المثالية لأي جهاز لوحي

الإنطباعات عن iPad Air 2020 – العيوب

الذاكرة الداخلية

اهلًا بك في عام 2020. في 2020 اقل ذاكرة داخلية في جهاز محمول يمكن استعمالها هي 128GB لا ادري لماذا تصدر Apple الجهاز بذاكرة داخلية 64GB او 256GB فقط. هذا جهاز لوحي من المفترض ان يكون بديلًا عن الكمبيوتر لماذا يصدر بـ64GB من الذاكرة الداخلية التي لا يستعملها احد الآن؟. انا معي هاتف بـ128GB وقد استهلكت 40GB على التطبيقات وبعض الملفات و الصور فقط. ما بالك اذا كان الجهاز نفسه 64GB ككل؟ ليس خيارًا موفقًا هذه المرة ان صدر الجهاز بـ128GB على الأقل كان ليكون خيارًا افضل.

عيوب اخرى

ازالت الشركة مدخل السماعات 3.5mm من الجهاز

كان من المستحسن اضافة مدخل ذاكرة خارجية للجهاز

سعر iPad Air 2020 والتعليق عليه

الجهاز سعره الرسمي لأقل نسخة هو 600 دولار امريكي. بهذا السعر تحصل على 64GB من المساحة الداخلية مع دعم للـWi-fi لا دعم للشبكات المحمولة. يرتفع السعر حتى يصل الى 880 دولار امريكي ليعطيك الجهاز سعة 256GB مع دعم لشبكات LTE على الجهاز. لا منافس مباشر للجهاز فأقرب المنافسين Tab S6 و Tab S7 مع فروق سعرية و الذي يستطيع iPad Air 2020 التغلب عليهم بتجربة نظام التشغيل وحدها لما بذلته Apple من مجهود في تطوير النظام لدعم الأجهزة اللوحية. الأسعار بالعملة المصرية بتحويل العملة تبدأ من 9450 جنيه مصري حتى 13850 جنيه مصري. لا يمكن التنبوء بالسعر لكن اتوقع ان تزيد الأسعار قليلًا بسبب الضرائب الزائدة في مصر بعض الشئ. يمكنك الإضطلاع على تسعير الجهاز الجديد من موقع Apple Store ايضًا. من رأيي فإن iPad Air 2020 صفقة ممتازة للشراء. وخيار ممتاز لأي شخص يريد جهازًا لوحيًا قويًا ولكن بسعر ابسط قليلًا من الأسعار المرتفعة لأجهزة مثل iPad Pro 2020

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