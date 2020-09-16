أمازون توسع أسطولها وتبسط سيطرتها على الشحن الجوي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - نوه معهد تشادديك للتنمية الحضرية التابع لجامعة ديبول، بالإجراءات التي قامت بها عملاقة التجارة الإلكتروينة “امازون” لناحية إضافة تسع طائرات إلى أسطول (Amazon Air)، ووصف معهد تشادديك الخظوm بأنها أقصى ما أضافته أمازن خلال 3 أشهر منذ تأسيسها.

وكانت أعمال الشحن الجوي في شركة أمازون قد تسارعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، وذلك بالرغم من أن صناعة الطيران تعاني من جائحة فيروس كورونا.

وجاء في التقرير: توسع أسطول (Amazon Air) بسرعة خلال صيف 2020، وهي فترة اتسمت بانخفاض حاد في حركة الشحن الجوي على أساس سنوي.

وقالت أمازون في شهر يونيو: إن أسطول (Amazon Air) يضم الآن نحو 70 طائرة، ومن المتوقع أن ينمو الأسطول إلى أكثر من 80 بحلول عام 2021، وذلك بالمقارنة مع 50 طائرة كانت موجودة في شهر فبراير 2019.

ويعد أسطول أمازون الجوي، الذي تم إطلاقه في عام 2016، جزءًا مهمًا من مساعيها لتقديم خدمة التوصيل عبر يوم واحد أو يومين.

ولا تزال الشركة تعتمد بشكل كبير على شركات النقل الخارجية فيما يتعلق بعمليات التسليم، لكنها نقلت تدريجياً المزيد من عملياتها اللوجستية داخل الشركة، مما سمح لها بالتحكم بشكل أفضل في التكاليف وسرعات التسليم.

ويعتقد المحللون أن أسطول أمازون الجوي، مع شبكتها الضخمة من الطائرات والمقطورات والشاحنات الصغيرة، يمكن أن يسمح لها يومًا ما بمنافسة (UPS) و (FedEx).

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وتسببت جائحة الفيروس التاجي في زيادة الضغط على أمازون لضمان التسليم السريع، حيث شهدت زيادة في الطلبات عبر الإنترنت من المتسوقين الذين لجأوا إلى الشركة للحصول على السلع الأساسية والبقالة، إلى جانب منتجات أخرى، مثل اللوازم المكتبية والإلكترونيات.

وقال باحثو ديبول في تقرير منفصل نُشر في شهر مايو: بينما نما أسطول أمازون الجوي منذ شهر مايو، لكن لا يزال أسطول (Amazon Air) أصغر من منافسيها، من ضمنهم فيديكس، التي تشغل 463 طائرة، و (UPS) التي تشغل 275 طائرة، و (DHL) التي تشغل 77 طائرة.

وقال التقرير: إن مركز أمازون الجوي الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار في شمال كنتاكي قد يساعد في منحها ميزة.

وتم تصميم المركز، المقرر افتتاحه في عام 2021، ليكون قادرًا على استيعاب 100 طائرة تحمل علامة أمازون التجارية والتعامل مع ما يقدر بنحو 200 رحلة يوميًا.

وذكر التقرير أن الاستثمار الضخم الجاري في مركز كبير في مطار شمال كنتاكي الدولي يمكن أن يغير كل شيء.

ويبدو أن هذا المركز هو العمود الفقري لجهود أمازون لتطوير مجموعة شاملة من خدمات التوصيل المحلية عبر الولايات المتحدة.