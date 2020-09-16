تكنولوجيا: Fujifilm تكشف عن كاميرة Instax Square SQ1 الفورية الجديدة بسعر 120 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Fujifilm اليوم عن كاميرتها الفورية الجديدة Instax Square SQ1 التي تأتي بتصميم من البلاستيك، وبطباعة فورية للصور، وسعر 120 دولار تقريباً.

تأتي كاميرة Instax Square SQ1 الجديدة من Fujifilm بتصميم مربع كبير الحجم، كما صممت الكاميرة من البلاستيك، حيث تدعم طباعة فورية للصور من فيلم Fujifilm المربع، ويأتي هذا الإصدار بعد Instax Square SQ6 التي أطلقت في 2018.

كبديل لتطوير تقنية الكاميرات الفورية في إصدار Fujifilm الجديد، إتجهت الشركة لتبني تصميم بسيط جداً يقدم تجربة سلسة للتصوير الفوري، حيث تتضمن الكاميرة ميزة التحكم في ثلاثة من الإعدادات فقط، حيث تأتي حلقة حول العدسة لدعم المستخدم في تدويرها مرة واحدة لفتح الكاميرة، أو مرتين لتشغيل نمط السيلفي، أو تدوير الحلقة للخلف من جديد لإغلاق الكاميرة.

من جانب أخر لا تأتي كاميرة Instax Square SQ1 الفورية بإختيار لإغلاق الفلاش، حيث يأتي الفلاش نشط بشكل دائم في الكاميرة.

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وتضم كاميرة Instax Square SQ1 نافذة في الجهة الخلفية في الجانب الأيمن إلى الأسفل، والتي تكشف عن عدد التعريضات الضوئية المتبقية لدى المستخدم، لذا تتميز الكاميرة بتجربة سلسة جداً في التصوير، حيث يتم توجيه الكاميرة إلى الموضوع ومن ثم الضغط على الغالق لتخرج صورة كبيرة مربعة.

ومن المقرر أن تتوفر كاميرة Instax Square SQ1 في شهر أكتوبر بسعر 120 دولار تقريباً، كما تتوفر الكاميرة بثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأبيض، البرتقالي، والأزرق.

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