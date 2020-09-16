تكنولوجيا: صور حية تؤكد على تصميم ومواصفات هاتف Realme 7i قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان قريباً عن إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة Realme 7i، واليوم يظهر الهاتف في صور حية تستعرض تصميم الهاتف ومحتويات صندوق التغليف قبل الإعلان الرسمي.

شارك موقع Lazada في إندونسيا الصور الحية الجديدة لهاتف Realme 7i، والتي تؤكد على أن هاتف Realme 7i يأتي بتصميم يجمع بين اثنان من النغمات اللامعة والغير لامعة في التصميم، كما يضم الجزء الخلفي مستشعر للبصمة، وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب في الجزء الأيسر من الشاشة.

كما تتميز الكاميرة الخلفية في هاتف Realme 7i بتصميم مستطيل لوحدة الكاميرة، والتي تتضمن إعدادات رباعية للكاميرة مع فلاش LED، كما تتخذ إعدادات الكاميرة شكل حرف L.

أيضاً تكشف صورة أخرى عن صندوق التغليف الخاص بهاتف Realme 7i، وما يتضمنه الصندوق من محتويات، حيث يأتي بوحدة الهاتف، مع شاحن وحافظة للهاتف بتصميم شفاف، كما تؤكد الصورة على أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل.

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ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 662، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Realme 7i يضم شاشة بحجم 6.5 إنش، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل في كاميرة السيلفي، كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل على أن يدعم أحدهم تصوير macro والأخر عمق التصوير.

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