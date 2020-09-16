شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتعاون مع هيئة الخدمات الصحية البريطانية لإطلاق ميزة التبرع بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فيس بوك ميزة التبرع بالدم إلى أجزاء من المملكة المتحدة فى محاولة لمساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS على تعبئة خط الأنابيب بـ "الدم الجديد" الذى تشتد الحاجة إليه، حيث أبرمت شركة التكنولوجيا العملاقة شراكة مع مزودى خدمة الدم NHS فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، مما يسمح للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 بالتسجيل لتلقى التحديثات.

وبحسب موقع ميرور البريطاني، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعى أساسية للعثور على الجيل التالى من المتبرعين بالدم، بالنظر إلى أن معظمهم تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، وفى إنجلترا وحدها، هناك حاجة إلى ما يقرب من 5000 تبرع بالدم لتلبية احتياجات المرضى.

وستُعلم ميزة الاشتراك فى فيس بوك المستخدمين بفرص التبرع فى مركز محلى للتبرع بالدم ودعوة الأصدقاء للتبرع، وسيتم الترويج له فى أخبار الناس أو يمكن العثور عليه من خلال البحث عن "تبرعات بالدم" على فيس بوك، وستتمكن مراكز المانحين فى إنجلترا وأيرلندا الشمالية أيضًا من نشر منشورات تدعو إلى التبرع بالبلازما فى فترة النقاهة، والتى هناك حاجة ماسة إليها من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا.

يمكن نقل البلازما الغنية بالأجسام المضادة إلى أولئك الذين يكافحون من أجل تطوير استجابتهم المناعية، وقال زيشان أصغر، مدير الشراكات الوطنية فى NHS: "من أولوياتنا أن نجعل من السهل على الناس معرفة متى وأين تكون جلسات التبرع بالدم الأقرب لهم، لذلك يسعدنا حقًا أن الميزة الجديدة تمكن المستخدمين من القيام بذلك". الدم و الزرع.

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وأضاف "هناك مجموعات ذات أولوية من الأشخاص نحتاج إلى أن نصبح الجيل التالى من المنقذين ونأمل حقًا أن يستخدم الناس الميزة الجديدة ويتبرعون"، وقد تم إطلاق الميزة لأول مرة فى أجزاء أخرى من العالم فى عام 2017، والتى يقول فيس بوك إنها ساعدت فى تجنيد أكثر من 70 مليون متبرع بالدم على مستوى العالم

وقالت الشبكة الاجتماعية إنه من المتوقع أن يتم طرحه فى بقية أنحاء المملكة المتحدة "قريبًا"، فيما قال آلان بروسر، مدير خدمة الدم الويلزية: "مع ظهور جائحة كوفيد -19 أمامنا تحديات جديدة، نحن حريصون على رؤية الفرق الذى سيحدثه هذا التعاون للجيل القادم من المتبرعين بالدم فى ويلز".

وقالت كارين جاكسون، الرئيس التنفيذى لخدمة نقل الدم فى أيرلندا الشمالية: "نظرًا لفيروس Covid-19، فإننا نعمل حاليًا بقدرة منخفضة لذا من الضرورى أن نملأ جميع مواعيد التبرع لدينا لضمان تلبية طلب المستشفى".

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية مات هانكوك: "إن الحاجة إلى المتبرعين لا تنتهى أبدًا، وقد رأينا فى الأشهر القليلة الماضية كيف يمكن استخدام منتجات الدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا بشكل خطير، وأضاف "هذه الأداة الجديدة تجعل التبرعات أسهل، حيث ترسل مراكز المتبرعين إشعارات عبر فيس بوك لإعلام الناس متى يمكنهم التبرع بالدم فى منطقتهم."