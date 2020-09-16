إطلاق iPad Air 2020 بمواصفات قوية وتصميم جديد

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تم إطلاق iPad Air 2020 في مؤتمر Apple السابق يوم 15 سبتمبر لعام 2020. الجهاز يحمل تصميم جديد تمامًا عن تصميم الأجيال السابقة بنفس تصميم iPad Pro. ويحمل مواصفات قوية جدًا تعتبر من اقوى المواصفات في جهاز لوحي حتى الآن. حتى انه في بعض المواصفات اقوى من iPad Pro 2020. مع دعم لـApple Pencil الجيل الثاني. واكسسوارات الـMagic Keyboard الخاصة بـApple. في هذا الخبر ننقل لكم مواصفات الجهاز و رأي مبدأي عنه مع السعر.

مواصفات iPad Air 2020

المعالج Apple A14 Bionic الشاشة بحجم 10.9 بوصة من نوع Liquid Retina IPS LCD بدقة 1640×2360 ذاكرة الوصول العشوائي غير معلن عنها ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 256GB الكاميرا الخلفية وحيدة بدقة 12MP مع فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 7MP مع فتحة عدسة f/2.0 البطارية غير معلنة – داعمة للشحن السريع بقدرة 20Watt Advertisements

تعليقًا على مواصفات iPad Air 2020

المعالج جيد جدًا. معالج Apple A14 كنا نتوقع اصداره في اجهزة iPhone لأول مرة و لكنه ظهر في جهاز iPad Air الجديد مرة واحدة. المعالج كما تقول Apple انه اسرع مرتين من اكثر اجهزة لابتوب ويندوز مبيعًا. جملة تسويقية مبهمة لكنها مهمة. حيث انها ايضًا فالت انه اقوى 4 مرات من اكثر جهاز Android لوحي مبيعًا. هذا جهاز Galaxy Tab S6 الآن. الـiPad Air يحمل معالجًا ذكيًا وحدة الذكاء الإصطناعي به تستطيع القيام بـ11 ترليون عملية في الثانية كما تقول Apple و سيمكنك من التعديل على فيديوهات بدقة 4K بدون مشاكل. و التعديل على الصور و تحسينها ايضًا. تتجه Apple بهذه الخطوة و تقترب من تحويل اجهزة iPad الى اجهزة كمبيوتر محمولة بشكل كبير. هذه هنا نقطة قوة يتفوق فيها iPad Air 2020 عن iPad Pro 2020

الشاشة نقطة ضعف بين الـiPad Air و iPad Pro لكنها ليست معضلة بسبب فرق السعر فالشاشة هنا بمعدل تحديث 60Hz من نوع Liquid Retina Display. ليست معضلة كبيرة فالشاشة يصل سطوعها الى 500Nits وهو رقم كبير اصلًا. وتدعم تقنيات مختلفة مثل True Tune لتخرج الألوان جيدة جدًا وحقيقية ليست الوان فاقعة Over Saturated. فشاشة iPad ستكون جيدة ولكن تحتاج ان تجربها لتستطيع الحكم عليها

باقي المواصفات كانت متوقعة من كاميرا وحيدة امامية و خلفية كاميرات iPad و الأجهزة اللوحية ليس مطلوبًا منها ان تكون كاميرات عظيمة لتصوير عظيم. لكن Apple استعملت نفس الكاميرا الأساسية الموجودة في iPad Pro ككاميرا هذا الجهاز فلا معضلة. ننتظر اصدار معلومات عن البطارية التي اتمنى ان لا تقل عن 8000mah و ذاكرة الوصول العشوائي. السعة الداخلية لا ادري لماذا هناك سعة 64GB و من ثم 256GB. كان يمكن البدأ بـ128GB لكان افضل

سعر iPad Air 2020 وميعاد الإصدار

الآن السعر الرسمي هو 600 دولار امريكي لأقل نسخة 64GB + Wifi و يصبح بسعر 880 دولار لأعلى نسخة 256GB+LTE فالأسعار عظيمة جدًا. خاصة ان هذا افضل جهاز لوحي اداء في العالم الآن. لا جهاز لوحي منافس لأدائه بعد فهذه التوليفة السعرية ممتازة. الجهاز سيصدر في شهر اكتوبر القادم. لا ميعاد محدد لكنه سيصدر في اكتوبر للبيع. يمكنك القاء نظرة على الجهاز وخيارات الأسعار من موقع Apple Store الآن من هنا

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