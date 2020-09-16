سعر ومواصفات LG Wing 5G – مميزات وعيوب ال جي وينج 5 جي

LG Wing 5G هاتف جديد بتصميم غريب جدًا جدًا. حيث انه بشاشتين واحدة تدور لتصبح افقية اعلى الشاشة الثانية. التصميم الغريب هذا سيساعدك على استعمال الشاشتين مع بعض كنوع من توزيع العناصر بين الشاشتين. حيث يمكن للشاشة الثانوية ان تحمل اختصارات الكاميرا ويكون الـView finder الخاص بالكاميرا على الشاشة الأساسية كما هو. هذا الهاتف مزود ببطارية 4000mah تدعم الشحن السريع و معالج Snapdragon 765G مع تركيبة كاميرات ثلاثية و كاميرا امامية منبثقة

فكرة LG Wing 5G غريبة جدًا و لكنها مميزة و بتصميم جديد جدًا عن الهواتف الموجودة الآن. فالهواتف الآن بتصميمات ثابتة من شاشة كاملة تعمل باللمس و ازرار الطاقة و الصوت على جانبي الجهاز. لا تجديد في التصميم لكن LG تقدم هذا الجهاز بشكل مختلف تمامًا. سعر الهاتف المسرب و المتوقع هو 1000 دولار لذلك الهاتف غال الثمن لكنه ليس سيئًا حيث ان هذا سعر التصميم الجديد و الشكل الجديد للهاتف.